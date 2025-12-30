Hrvatski srebrni junak: 'Mi nismo Danci ili Francuzi, ali Dule nas je jedno naučio'
Marin Jelinić za portal Net.hr uoči Europskog prvenstva u rukometu
Europsko rukometno prvenstvu kuca na vrata! Ostala su samo dva tjedna do početka rukometne groznice. Naši reprezentativci ovih su dana, nakon pobjede nad Sjevernom Makedonijom, na odmoru sa svojim obiteljima, a već 2. siječnja okupljaju se u Poreču na pripremama.
U Zagrebu će 8. siječnja odigrati utakmicu protiv Njemačke, a tri dana poslije će snage odmjeriti i u Hannoveru. Portal Net.hr nastavlja svoje pripreme za EP u vidu razgovora s bivšim i sadašnjim igračima i rukometnim stručnjacima. Današnji naš sugovornik bio je Marin Jelinić, pouzdano hrvatsko lijevo krilo koje nas je uveseljavalo svojim golovima na Svjetskom prvenstvu na kojem smo došli do finala.
Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.
"Sad sam kući u Metkoviću. par dana ću odmoriti s obitelji, a onda krećemo, nema povratka. Osobno sam zdrav, a nadam se da će i ostali do prvenstva biti spremni", kaže nam Marin u uvodu razgovora.
'Bitno je dobro fizički se pripremiti, bit će ozljeda'
Hrvatska je u nedjelju u drugom, pomlađenom sastavu pobijedila Sjevernu Makedoniju i pokazala da ima samopouzdanje s kojom god ekipom da izađe na parket.
"Dečki su pokazali karakter i odlučnost. Neki od njih su prvi put nastupili za reprezentaciju. Svi moraju shvatiti koliko je taj dres težak i koliko je bitno ginuti za njega i momci su pokazali da imaju potencijala. Hrvatska nije velika, ali kojih god 16 igrača da stane na parket mora dati sve od sebe i bitno je da nastavimo taj pobjednički ritam i da zadržimo to samopouzdanje koje će nas nositi kroz cijeli turnir, to će biti važno", priča nam Jelinić.
Slijede dvije utakmice s Njemačkom prije Eura, što želimo dobiti u tim utakmicama?
"Bitno je dobro fizički se pripremiti. Većina nas je došla spremna iz klubova, ali moramo vidjeti kako će reagirati ovi povrijeđeni i koliko će moći. Definitivno ćemo ići na pobjedu u te dvije utakmice, pripremat ćemo se i taktički, možda nešto sakrijemo, a možda i ne, ali pobjeda je važna upravo zbog onog mentaliteta i samopouzdanja o kojem smo govorili", poentirao je Jelinić.
Skupina nosi Švedsku, Gruziju i Nizozemsku, a onda i križanje s Islandom, Mađarskom i Slovenijom.
"I Svjetsko je teško, a Europsko još teže. Znaš kako kažu za nas da smo sad favoriti za medalju nakon SP-a, ali jako je to teško. Treba ići iz utakmice u utakmicu i pobjeđivati, počevši od Gruzije i Nizozemske pa onda borba sa Švedskom koja je domaćin i bit će teško. Vratili smo se na prošlom prvenstvu u vrh svjetskog rukometa i nadam se da će tako i ostati. Imamo dobar ždrijeb, ali to ništa ne znači. Svaka reprezentacija je potencijalna mina i bit će jako teško".
Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.
Je li teže sada kad su očekivanja veća nakon svjetskog srebra?
"Je, očekivanja s veća i vrlo je važno u kakvom ćemo stanju biti, na Svjetskom smo imali puno povreda i sad već imamo 3-4 ozlijeđena igrača i vidjet ćemo tko će biti spreman. Mi nemamo širok bazen poput Danaca i Francuza i svaki nam je igrač bitan", sažeo je situaciju Marin.
'Duvnjak nas je naučio da nema kalkulacija u dresu Hrvatske'
Kako je Marin zadovoljan svojom sezonom u Pick Szegedu?
"Uvijek može bolje, ali i lošije. Živ sam, zdrav sam i to je bitno. U zadnja dva mjeseca sam digao samopouzdanje, osjećam se dobro i to je strašno važno pred Europsko prvenstvo", optimističan je Jelinić koji nam za kraj priča kako je u svlačionici bez Duvnjaka.
"Iskreno, Duleta je jako teško zamijeniti. On je za sve nas bio primjer i puno nam znači što smo mi mlađi mogli učiti od takvog igrača. Dule nas je naučio mnogo toga, a ono najvažnije je kako se boriti za hrvatski dres i da nema kalkulacija kad smo u tom dresu i sigurno će biti teško bez njega. Ipak, Martinović ga je odlično zamijenio i definitivno može godinama voditi ekipu kao kapetan. Karakterno je sličan Duletu i s njim će biti zanimljivo. Mi ćemo ga svi pratiti, kapetan se uvijek prati i poštuje. Pomoći ćemo mu koliko je potrebno", zaključio je Jelinić.
POGLEDAJTE VIDEO: Kad funkcionira obrana proradi i napad: Je li Sigurdsson dao naslutiti borbeniju Hrvatsku?