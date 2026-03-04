Došao bez osmijeha na licu, ali zato izašao sa njim: Evo kakav manevar je izveo

Bivši ministar obrane Mario Banožić u srijedu je na Općinskom sudu u Vinkovcima trebao iznijeti svoju obranu u sudskom postupku koje se vodi protiv njega zbog izazivanja prometne nesreće u studenom 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić, ali je rasprava odgođena.

Na početku današnje rasprave Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina navela je da je njezin branjenik podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih službenika odnosno dužnosnika tijela kaznenog progona, ali i vozača teretnog vozila i jedinog svjedoka prometne nesreće Mirka Đalića radi kaznenog dijela sprječavanja dokazivanja i davanja lažnog iskaza.

Vržina je pritom zatražila i izuzeće županijskog cijelog Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru i Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima. "Neprihvatljivo je da okrivljenik u kaznenom postupku bude žrtva službenika tijela kaznenog progona", kazala je.

Zatražit će se mišljenje DORH-a

Sutkinja Davorka Rukavina odgodila je potom raspravu te će zatražiti mišljene Državnog odvjetništva koje bi trebalo donijeti konačnu odluku o zahtjevu za izuzećem.

Tužiteljstvo Banožića tereti da je u studenom 2023. upravljao automobilom iz smjera Vinkovaca prema Županji, vozeći neprilagođenom brzinom te u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu unatoč smanjenoj vidljivost zbog magle i pritom udario prednjim dijelom vozila u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera, pri čemu je 41-godišnji vozač Goran Šarić preminuo na mjestu nesreće.