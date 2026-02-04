Na suđenju svjedočila supruga poginulog Gorana: 'Banožić mi nije nikada izrazio sućut'

Danas se nastavlja suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Tereti ga se da je skrivio prometnu nesreću 11. studenog 2023. na vinkovačkoj obilaznici u kojoj je poginio Goran Šarić. Međutim, suđenje je kasnilo zbog suca porotnika, piše 24sata. Doša je 34 minute kasnije. Danas svjedoče vještaci Andrija Repušić i Davor Majer. Došla je i žena poginulog Gorana, Mirjana Šarić.

Prije svjedočenja Mirjane Šarić, Banožićeva odvjetnica je dala novi prijedlog. Ukazala je na iskaz svjedoka, policajca Dejana Mitrovića koji je ispitan pred općinskim državnim odvjetništvom, 4. 3. 2024., a koji je tada rekao da su na mjestu događaja zatekli osobno vozilo u kojem su se nalazili muž i žena, ali zbog hitnosti postupka i pružanja pomoći nisu ih identificirali. U međuvremenu su se ti supružnici sami javili. Riječ je o Biljani Skokić i Mariju Skokiću. Obrana je smatrala da je važno da se uzmu njihovi iskazi.

Biljana Skokić je tako rekla važne i ključne činjenice za obranu Banožića koje bacaju drugu sliku na sam tijek prometne nesreće. Izjavila je da su ona i suprug vozili svoj automobil iz smjera Vinkovci prema Županji, da su na kružnom toku kod crvenog mosta, tog jutra oko 6 sati iz kružnog izlazila prvo dva autobusa sa školskom djecom, zatim terenac Nissan od Banožića te ponovo autobus u kojemu je bila njihova kći, pa oni u svom autu. Nedugo nakon izlaska iz kružnog na cesti su zatekli dva vozila u sudaru, bilo je 6.13 sati, Biljana Skokić tvrdi da je nazvala 112, kaže da je prva došla na mjesto događaja sa suprugom, da prije same prometne nesreće nije uočila da bi netko pretjecao ili zaobilazio.

Supruga poginulog sjedi ispred Banožića

Tužiteljica se požalila jer je iznijela sadržaj zabilješke, a nije je priložila kao dokazni predmet. Banožićeva odvjetnica predložila je da se kao svjedoci saslušaju Biljana i Mario Skokić. Nakon toga počela je svjedočiti surpuga preminulog Gorana Šarića. Sjedi neposredno ispred bivšeg ministra.

Rekla je da joj je teško ovo suđenje te da nema što nadodati svom iskazu. Dodala je da joj okrivljeni nikada nije iskazao sućut, ponudio pomoć ni nadoknadio štetu. Rekla je da stoji kod svog ranijeg iskaza iz istrage. Odvjetnica Banožića je postavila pitanje je li podnijela zahtjev osiguravajućoj kući okrivljenog Banožića. Žena je odgovorila da je to sve radio odvjetnik.

"Dobili smo neku uvjetnu odštetu", rekla je. Banožićeva odvjetnica inzistirala je na tome koliki joj je novac isplaćen, što žena nije znala.

Vještak Davor Majer utvrdio je da je Banožić imao 2,06 promila alkohola u krvi, ali nije mogao odgovoriti na pitanje je li alkoholiziranost imala veze s tijekom nesreće. Za daljnja razmatranja utjecala alkoholiziranosti Šarića mora se tražiti mišljenje vještaka toksikološke službe, rekao je. Banožićeva odvjetnica pitala je kako je moguće da u vještaćenju stoji da bi u slučaju korištenja pojasa kod Šarića, izgledi za preživljavanje bili krajnje niski, a Banožić je preživio sudar, a bio je vezan. Vještak je odgovorio da ishodi osoba izloženih sličnim biomehaničkim uvjetima i okolnostima mogu značajno varirati.

