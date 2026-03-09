Nagovarali poznanika na ubojstvo načelnika, ali i trovanje stoke? Evo što je sud odlučio

Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu odredio je pritvor 50-godišnjakinji, 52-godišnjaku i 31-godišnjaku koji su na području Like poznanika poticali na ubojstvo načelnika Udbine Josipa Seučeka te poticali na dovođenje u opasnost života i imovine 39-godišnjaka i 42-godišnjaka.

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH) ne navodeći identitete, sudac istrage odredio je trojki istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela na prijedlog karlovačkog Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO).

Karlovački ŽDO sumnjiči 50-godišnjakinju za poticanje na ubojstvo i poticanje na dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom, 52-godišnjaka za poticanje na ubojstvo, a 31-godišnjaka za poticanje na dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Tužiteljstvo sumnja da je 50-godišnjakinja, od veljače 2026. do 6. ožujka, na području Ličko-senjske županije, zatražila od 44-godišnjeg poznanika da ubije Seučeka, što je ovaj odbio učiniti. Također, postoji sumnja da je i 51-godišnjak u istom razdoblju od iste osobe zatražio da ubije 39-godišnjaka, također iz Udbine.

Osim toga, sumnja se da su 50-godišnjakinja i 31-godišnjak od 44-godišnjaka u istom razdoblju zatražili da otruje stoku 39-godišnjaku te da 42-godišnjaku iz Gospića izazove imovinsku štetu podmetanjem požara i time izazove opasnost za njegove životinje.

Prema pisanju medija, uhićeni dolaze s području Perušića, a poticali su svog poznanika na ubojstvo Seučeka koji im se suprotstavljao radi njihove stoke. Mediji također navode da su osumnjičenici otprije poznati policije radi počinjenja različitih kaznenih djela.

