Roditelji odobrili isključivanje aparata, a on se čudesno probudio: 'Smrt nije kraj'

Muškarac koji je doslovno vraćen iz mrtvih nakon što su ga liječnici isključili s aparata za održavanje života, podijelio je nevjerojatno iskustvo o tome što je vidio i osjetio s "druge strane". Prije nego što je Gene Long umro, sumnjao je u postojanje Boga, no njegovo "ekstremno rijetko" iskustvo potpuno je preobrazilo njegovu vjeru i život.

Ovaj 33-godišnjak borio se s teškom dijagnozom dijabetesa, ovisnošću o drogama i beskućništvom. Njegov način života ubrzo ga je doveo do dvomjesečne kome, tijekom koje su mu liječnici davali samo jedan posto šanse za preživljavanje. Bez ikakve nade na vidiku, njegovi su roditelji donijeli tešku odluku da ga isključe s aparata, ponudivši njegove organe za donaciju, te su počeli planirati sinov sprovod. No, samo sat vremena kasnije, Gene se iznenada probudio, bez ikakvih znakova prijašnje bolesti.

Put do samog dna

"U mojoj sobi bilo je trideset ljudi spremnih da se oproste sa mnom", ispričao je ovaj građevinski radnik s Floride. "Svi moji najbolji prijatelji, mama, tata i cijela bliska obitelj bili su tamo. Kako nisam mogao govoriti kad sam se tek probudio, samo sam sjedio i smješkao se. Bili su u potpunom šoku. Moji su roditelji doslovno netom prije potpisali papire da me puste."

Geneova kalvarija započela je 2020. godine kada je postao teško ovisan o metamfetaminu i fentanilu te je nažalost završio kao beskućnik. Njegovi su mu roditelji pokušavali pomoći, ali bezuspješno; Gene je bio zaglavljen u začaranom krugu. Nakon što je više od godinu dana proveo u takvoj situaciji, osjećao se kao da je njegov život već gotov.

"Život je bio jako težak. Želio sam umrijeti. Propitivao sam Boga i je li on dobar. Samo sam plakao majci zbog toga", rekao je.

Neprestano je zanemarivao brigu o tijelu, što je na kraju uzelo danak. Razina šećera u krvi jako je skočila, a da on to nije ni znao. Posljednje čega se sjeća jest da je prolazio pored stepenica prije nego što je doživio napadaj. Pao je, udario potiljkom o stepenicu i pretrpio krvarenje u mozgu. Odjednom, sve se zacrnilo.

Putovanje 's druge strane'

"Otvorio sam oči i našao se kako hodam po moru energije", prisjeća se Gene. "Prvo što sam pomislio bilo je da sam napokon kod kuće. Bilo je kao da sam se tek probudio iz sna. Ocean je imao svaku zamislivu boju koja je prolazila kroz njega, kao da su boje žive, s bljeskovima svjetlosti koji su jurili uokolo. I nije bio od vode; bila je to čista energija."

Dodao je: "Nisam se sjećao da sam ikada bio na Zemlji; mislio sam da sam oduvijek bio na tom mjestu." Prisjeća se izmaglice i vitica koje su se vrtjele oko njega, prije nego što je cijelo njegovo biće obuhvatilo taj prostor. Tada je primijetio lik koji je sličio njegovom pokojnom djedu, ali to uopće nije bio on.

"Taj čovjek mi se činio toliko poznatim da sam mu htio potrčati. Čim sam to pomislio, trepnuo sam i stajali smo licem u lice. Nije hodao ni plivao; jednostavno je bio tamo, ali to uopće nije bio moj djed. Bio je to Duh Sveti", uvjeren je Gene.

Opisuje kako to biće nije imalo lice, bilo je sačinjeno od svjetlosti i zračilo je silom ljubavi. "Kad sam ga vidio, pogodila me najsnažnija ljubav koju sam ikada osjetio u životu. To je bilo izvan ljudskog jezika. Nema riječi kojima bi se to moglo opisati. Osjećao sam se kao da sam jedina stvar koju je ikada stvorio." Iako nikada nisu razgovarali, Gene tvrdi da je znao odgovore na sve. Kaže kako je njegov život na Zemlji nestao ispod njega; sve loše stvari koje su se dogodile zauvijek su nestale, a ostala su samo pozitivna sjećanja.

Čudesan povratak i oporavak

Prema njegovoj priči tada je trepnuo i bio je "vraćen" u stvarnost, u bolnički krevet. Prema pisanju The Suna, liječnici su bili zapanjeni.

"Liječnici su već rekli da, ako se i probudim, više nikada neću moći hodati ni govoriti. Kad su mi bubrezi i jetra počeli otkazivati, zajedno s mozgom, nije bilo nikakve šanse. Imao sam puno infekcija", rekao je.

Iako je put do oporavka bio dug, Gene se nada da će pričom nadahnuti one koji se osjećaju kao da su dotaknuli dno, pokazujući im da postoji svjetlo na kraju tunela. Za njega je to svjetlo bio iznenadni kraj njegove nekad teške ovisnosti.

"Od mog povratka, nikada nisam osjetio potrebu za drogom. Znao sam da mi je Bog dao drugu priliku i nisam je namjeravao upropastiti. Budući da sam tako dugo bio u komi, nisam morao prolaziti ni kroz tipične simptome odvikavanja", objasnio je. Tvrdi kako su se njegovi organi čudesno oporavili bez dijalize, a dijabetes, zbog kojeg je nekada trebao inzulin pet puta dnevno, ušao je u remisiju. "Izuzetno je rijetko da se ovako nešto dogodi", pojasnio je Gene.

Ovaj muškarac kaže da svoju priču priča čak i strancima jer vjeruje da bi samo jedna osoba koja je čuje mogla promijeniti način na koji se suočava sa smrću. Obnovio je vezu s obitelji, a život koji je nekad bio ispunjen drogama sada je ispunjen ljubavlju.

"Ovo je preoblikovalo način na koji vidim život i ono što dolazi nakon što odemo. Smrt nije kraj. A ono što osjećamo kao dom bliže je nego što ljudi misle", zaključio je.

