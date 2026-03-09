'Morska pluća' važnija od gradnje: Na Krku zaustavili radove zbog zaštićene biljke

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POSEDONIJA OCEANICA /

Lučka uprava Krk zaustavila je milijunske radove da bi se spasila morska biljka koja je stanište brojnim vrstama. Riječ je o posidoniji oceanici, koja je strogo zaštićena.

Strojevi su ostali mirovati, kad su ronioci dojavili da bi mogli naštetiti zaštićenoj vrsti.

Veliki radovi, vrijedni dva milijuna eura su odgođeni, da bi se pomoglo maloj, u Sredozemlju endemskoj biljci. Stanište je brojnih vrsta i zovu je Morska pluća. Rekonstrukcija luke Vela Jana je krenula, ali posidonija je sada sigurna.