Neporaženi Australac postao prvi povijesni šampion organizacije Dane Whitea

Glavna borba večeri Zuffa Boxing 4 priredbe u Las Vegasu donijela je sraz između ponajboljeg svjetskog borca lakoteške kategorije, Jaija Opetaije, i izdržljivog Amerikanca Brandona Glantona.

Ulog je bio velik: inauguralni pojas prvaka Zuffa Boxinga. Od prvog zvona bilo je jasno tko je tehnički superiorniji borac. Opetaia (sada 30-0) pružio je gotovo savršenu izvedbu, koristeći svoje besprijekorno kretanje, brzinu i razoran lijevi direkt iz kontragarda kako bi u potpunosti neutralizirao Glantonove pokušaje pritiska.

Unatoč tome što borba nije bila pretjerano prljava, sudac Allen Huggins bio je neuobičajeno strog, oduzevši Glantonu bodove u šestoj i osmoj rundi, a Opetaiji jedan bod u jedanaestoj rundi zbog držanja. Na kraju, Opetaia je zasluženo podigao pojas i upisao se u povijest kao prvi šampion Zuffa Boxinga.