Stručnjak dao prognozu koja će oduševiti fanove Formule 1: 'Ako se po jutru dan poznaje...'

VELIKA OČEKIVANJA /

Prva utrka Formule 1 nakon 16 godina na nacionalnoj televiziji pratila se na RTL-u do zore.

Staza u Melbourneu donijela je uzbuđenje, preokrete i neočekivane trenutke.

Naši stručnjaci nakon prve odrađene utrke imaju velika očekivanja za ono što slijedi.

"Ako se po jutru dan poznaje onda možemo očekivati neočekivanu sezonu. Ja osobno očekujem da će se to još sedam, osam puta okrenuti na glavu", smatra RTL-ov stručni komentator Neven Novak, dok stručni komentator Ivica Blažičko kaže: "Momčadi će pokazati svoju sposobnost da se brzo prilagode i adaptiraju na sve ovo što smo vidjeli u Australiji".

