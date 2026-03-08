FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA OČEKIVANJA /

Stručnjak dao prognozu koja će oduševiti fanove Formule 1: 'Ako se po jutru dan poznaje...'

Prva utrka Formule 1 nakon 16 godina na nacionalnoj televiziji pratila se na RTL-u do zore. 

Staza u Melbourneu donijela je uzbuđenje, preokrete i neočekivane trenutke. 

Naši stručnjaci nakon prve odrađene utrke imaju velika očekivanja za ono što slijedi.

"Ako se po jutru dan poznaje onda možemo očekivati neočekivanu sezonu. Ja osobno očekujem da će se to još sedam, osam puta okrenuti na glavu", smatra RTL-ov stručni komentator Neven Novak, dok stručni komentator Ivica Blažičko kaže: "Momčadi će pokazati svoju sposobnost da se brzo prilagode i adaptiraju na sve ovo što smo vidjeli u Australiji". 

Više pogledajte u našem prilogu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.3.2026.
21:16
Nikolina Matošević
F1Formula 1Australija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx