Borba za ravnopravnost još traje, stručnjaci upozoravaju: 'Trebat će još 130 godina'

DESETI NOĆNI MARŠ /

Već 10 godina održava se noćni marš u Zagrebu - najveći prosvjed za ženska prava u Hrvatskoj, koji se ove godine održava pod sloganom 'Žene - kičma otpora'.

A čime se zapravo želi naglasiti uloga žene u zajednici i društvenim promjenama - pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je upozorila da je potrebno najmanje 130 godina da bi se postigla puna ravnopravnost muškaraca i žena.

Jedna od organizatorica marša, Luizom Bouharaouom, koja je ujedno i književnica i feministica je z razgovoru za RTL Danas objasnila ima li pomaka na bolje. Više o tome što je imala za reći pogledajte u prilogu.