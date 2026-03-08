Borba za ravnopravnost još traje, stručnjaci upozoravaju: 'Trebat će još 130 godina'

NET I VOYO /
Već 10 godina održava se noćni marš u Zagrebu - najveći prosvjed za ženska prava u Hrvatskoj, koji se ove godine održava pod sloganom 'Žene - kičma otpora'.
A čime se zapravo želi naglasiti uloga žene u zajednici i društvenim promjenama - pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je upozorila da je potrebno najmanje 130 godina da bi se postigla puna ravnopravnost muškaraca i žena.
Jedna od organizatorica marša, Luizom Bouharaouom, koja je ujedno i književnica i feministica je z razgovoru za RTL Danas objasnila ima li pomaka na bolje. Više o tome što je imala za reći pogledajte u prilogu.