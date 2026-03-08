Čokoladu i Alpe zamijenila je burekom: Švicarska veleposlanica morala je brzo upoznati Hrvatsku

Od zemlje satova, čokolade i Alpa – do Sljemena i zagrebačkih pekarnica. Nova švicarska veleposlanica u Zagrebu je tek pola godine. Govori četiri jezika, radila je na susretu Bidena i Putina u Ženevi, ali kaže da dan u Hrvatskoj ipak ne bi smio proći bez – bureka.

Beatrice Schaer Hrvatsku je morala upoznati brzo, jer je nakon njezina dolaska u Zagreb stigla i predsjednica Švicarske. Švicarci, kaže nam, već godinama drže prvo mjesto u svijetu po inovacijama.

Hrvatski je već svladala dosta, iako joj je teže govoriti.

Susret s Bidenom i Putinom

"Samo malo i razumijem malo. Živjela sam davno u Bosni i Hercegovini. Ondje je i počela moja diplomatska karijera. Bila sam u Sarajevu, ondje sam uzela sate jezika. Mislim da uvijek treba pokušati naučiti jezik zemlje u kojoj radiš. To nije obveza i nešto što poslodavac zahtijeva, ali to je moja osobna motivacija, jer s jezikom bolje upoznaš ljude", kaže.

U uredu posebno čuva ovaj dar roditelja napravljen od drveta, simbol švicarskih Alpa. Ali i fotografiju susreta Putina i Bidena u Ženevi, iz vremena dok je bila šefica protokola.

"Objašnjavala sam im kako dobiti protokolarne vize. Bili smo u jednoj vili u Ženevi. Morali smo pokazati medijima gdje će tko stajati, tko ide prvi", govori.

'Dan bez bureka nije sretan'

A onda je ozbiljne teme zamijenila ukusnijima. Burek možda nije najzdraviji, ali njoj je omiljen.

"Mogu reći, možda ne bih trebala, ali ne bi smio biti dan bez bureka. Zapravo, dan bez bureka nije sretan dan. Zaista ga jako volim", govori, a isto kaže i za Hrvatsku.

"Znate što, svaki put kad razgovaram s veleposlanicima, kažu mi da se ovdje osjećaju sigurno. Evo, i ovdje vidimo policiju. Osjećam se iznimno sigurno. Zemlja je gostoljubiva, ljudi su dobri, prijateljski. Nemam razloga za strah", smatra veleposlanica Schaer.

Iz Švicarske najviše joj nedostaje - priroda, pa nas je odvela na Sljeme.

"Odrasla sam u planinama i zato se uvijek posebno lijepo osjećam kada se penjem u planine", kaže. Švicarska ima 40 planina viših od 4 tisuće metara, ali i četiri jezika: "Naučit ću vas nekoliko riječi dobar dan, to bi bilo na švicarsko-njemačkom "grüezi", na francuskom "bonjour", na talijanskom "boungiorno" i retoromanski "bun di". Dobrodošli, morate doći."

Švicarski specijalitet

Na vrhu Sljemena isplanirala je piknik - točnije, pokazati kako se radi raclette - tradicionalno švicarsko jelo, ali vrijeme je imalo druge planove, pa smo utočište našli u restoranu na samom vrhu Zagrebačke gore.

"Štednjak je na struju. I ovo je baš ekološki način da se napravi "raclette". A kad smo na pikniku, onda ga radimo uz svijeće. Stavimo svijeće ispod i sad samo treba biti malo strpljiv i čekati da se sir lijepo otopi", objašnjava postupak švicarska veleposlanica.

Švicarci posebno obožavaju sir. Imaju ih 700 vrsta sira. Schaer kaže da Švicarci godišnje pojedu oko 23 kilograma sira. Uz kuhani krumpir, šunku, vino, krastavce, luk, kruh - veleposlanica je na piknik ponijela čak i desert.

"Ali znate, mi puno planinarimo pa onda sve to i potrošimo. U Švicarskoj doista dosta planinarimo. I skijamo pa tako sagorijevamo te kalorije", govori.

Projekt upravljanja vodom

Švicarska u Hrvatskoj financira projekt upravljanja vodom. Uvjerila se u to i veleposlanica kad je bila u Gorskom kotaru gdje se radi na sustavu pročišćavanja otpadnih voda.

"Pozvali su me da probam tu pročišćenu vodu, a prije toga sam vidjela vodu s one strane, dok je još bila jako prljava. I onda su mi dali čašu i rekli - Evo, probajte. I evo, još sam ovdje. Znači, voda je čista", kaže.

Tu je i želja da Hrvatska uspostavi sustav palijativne skrbi.

Od švicarskog veleposlanstva, preko bureka do piknika. Diplomacija počinje protokolom. Ali najbolje priče nastaju ipak bez njega.