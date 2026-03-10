Stiže nam najgori dan u 45 godina: Poklopit će se skoro sve što ne treba

Zaokružite datum na svojim kalendarima, otkažite važne sastanke i duboko udahnite. Petak, 13. ožujka 2026. godine, nije samo još jedan dan obavijen praznovjerjem, već dan koji astrolozi nazivaju "savršenom olujom" kozmičkog kaosa.

Naime, toga dana dogodit će se iznimno rijedak sudar dvaju fenomena kojih se mnogi pribojavaju: zloglasnog petka 13. i notornog retrogradnog Merkura u znaku Riba.

Posljednji put ovakva se konstelacija na nebu dogodila davne 1981. godine, što znači da nas čeka astrološki događaj kakav nismo iskusili puna četiri i pol desetljeća.

Stručnjaci upozoravaju da se ne radi o običnom danu loše sreće. Ovo je vrhunac astrološkog nereda koji će, kako tvrde, utjecati na komunikaciju, tehnologiju, putovanja i, ponajviše, na naše emocije. Ako ste ikada razmišljali o tome da jedan dan jednostavno prespavate, ovo bi mogao biti taj.

Što se točno događa na nebu?

Godina 2026. po mnogočemu je specifična. Jedna je od rijetkih kalendarskih godina s čak tri petka trinaestog, no onaj u ožujku izdvaja se kao posebno problematičan. Događa se usred razdoblja retrogradnog Merkura, koje traje od 25. veljače do 20. ožujka. No, nije riječ o bilo kakvom retrogradnom Merkuru.

Planet komunikacije kretat će se unatrag kroz znak Riba, što je po astrološkim tumačenjima jedan od najizazovnijih položaja. Ribe su znak snova, intuicije, ali i iluzija i emocionalne zbrke.

Kada se logični Merkur nađe u tom vodenom, sanjivom okruženju, uobičajeni problemi s tehnologijom i kašnjenjima prerastaju u nešto puno dublje: emocionalni i komunikacijski kolaps.

"Ovo je najkaotičnije astrološko poravnanje 2026. godine", izjavila je astrologinja Joanne Jones za britanski Mirror. "Retrogradni Merkur u Ribama pojačava osjetljivost deseterostruko.

Stari osjećaji mogu isplivati na površinu, neriješeni razgovori vratiti se da vas proganjaju, a intuicija podivljati. Sada na to dodajte petak 13., dan već opterećen praznovjernim strahom, i dobili ste savršenu oluju."

Da stvar bude gora, na nebu se odvija još jedna moćna planetarna igra. Saturn, planet karme, granica i teških lekcija, ulazi u vatrenog Ovna, gdje će se sudariti s Neptunom, planetom iluzija i snova.

Ovaj spoj, koji se događa otprilike svakih 36 do 45 godina, simbolizira bolno suočavanje sa stvarnošću. Kako je to slikovito opisala astrologinja Babs Cheung, to je "šamar koji će odjeknuti svijetom" i trenutak u kojem se mjehurići iluzija raspršuju pred surovom realnošću.

Foto: Shutterstock

Strah star stoljećima

Iako se mnogi danas podsmjehuju strahu od petka 13., nelagoda povezana s ovim datumom duboko je ukorijenjena u zapadnoj kulturi.

Priče sežu od nordijske mitologije, gdje je nestašni bog Loki kao nepozvani, 13. gost na gozbi u Valhalli uzrokovao smrt omiljenog boga Baldera, donoseći tugu na svijet.

U kršćanskoj tradiciji, na Posljednjoj večeri bilo je trinaest ljudi, a Juda, izdajnik, smatra se trinaestim sudionikom. Sam petak nosi stigmu dana na koji je Krist razapet, a prema nekim predajama, to je i dan kada je Kain ubio Abela.

Strah je dobio i povijesnu potvrdu u petak, 13. listopada 1307. godine, kada je francuski kralj Filip IV. naredio masovno uhićenje i kasniji progon vitezova templara.

Kroz stoljeća, zgrada su počele "preskakati" trinaesti kat, hoteli izbjegavati sobu broj 13, a ljudi odgađati putovanja i važne odluke. Iako statistike ne pokazuju porast nesreća na ovaj dan, kolektivno očekivanje nevolje čini ga psihološki opterećenim.

Foto: Shutterstock

Kako preživjeti dan kaosa?

Astrolozi savjetuju da se 13. ožujka 2026. klonite donošenja velikih odluka. Ovo nije dan za potpisivanje ugovora, kupnju skupe tehnologije, započinjanje novog posla ili vođenje ozbiljnih razgovora o vezi. Poruke će se pogrešno tumačiti, a emocionalne reakcije lako eskalirati.

Mogući su kvarovi uređaja, kašnjenja u prometu i gubitak podataka, stoga je ključno napraviti sigurnosne kopije svih važnih dokumenata i datoteka.

Planirajte više vremena za putovanja i dvaput provjerite svaku poruku prije nego što je pošaljete. Najvažnije je, kažu stručnjaci, ostati priseban i prizemljen. Meditacija, boravak u prirodi ili vođenje dnevnika mogu pomoći u kanaliziranju pojačanih emocija. Umjesto da se borite protiv osjećaja tjeskobe, priznajte ga i dopustite si da ga osjetite.

Ovaj dan, koliko god bio kaotičan, prilika je za duboku introspekciju. Vaša intuicija bit će izoštrenija nego ikad i mogla bi vam otkriti istine koje ste dugo izbjegavali.