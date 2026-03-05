Svemir ispostavlja račun: Ova četiri znaka tijekom ožujka čeka brutalna karmička naplata

Ako ste se proteklih nekoliko tjedana osjećali kao da hodate kroz gustu maglu sjećanja, starih razgovora i neriješenih emocija, niste ništa umislili.

Ožujak je stigao, a s njime i kozmički računovođa. Jučerašnja potpuna pomrčina Mjeseca u Djevici, poznata i kao Krvavi Mjesec, nije bila samo spektakularan nebeski događaj, već i moćan okidač koji zatvara jedna, a otvara druga vrata sudbine.

U zraku se osjeća težina, ali i olakšanje. Za četiri horoskopska znaka, ovo je trenutak istine u kojem ih sustižu rezultati odluka iz prošlosti.

Što je jučerašnja pomrčina pokrenula?

Pomrčine su astrološki akceleratori. One ubrzavaju događaje, razotkrivaju ono što je skriveno i tjeraju nas da se suočimo s istinama koje smo izbjegavali. Jučerašnji Krvavi Mjesec u Djevici označio je vrhunac ciklusa koji se proteže kroz posljednjih osamnaest mjeseci, stavljajući u fokus os Djevica-Ribe.

Ova os vlada temama služenja, iscjeljenja, žrtve, ali i granicom između praktične stvarnosti i duhovne predaje. Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje retrogradni Merkur u Ribama, koji će sve do 20. ožujka vraćati duhove prošlosti, nedovršene projekte i stare ljubavi na reviziju.

Energija nije suptilna, ovo je kozmičko raskrižje na kojem se putevi čiste. Za neke, to čišćenje dolazi u obliku karmičke naplate.

Djevica: Suočavanje s vlastitim odrazom

Za vas, drage djevice, ova pomrčina je bila duboko osobna jer se dogodila upravo u vašem znaku, u vašem polju identiteta. Sve što ste gurali pod tepih, posebice kada je riječ o vlastitom zdravlju, navikama i brizi o sebi, sada izlazi na vidjelo s nezaobilaznom jasnoćom.

Karma se manifestira kao poziv na buđenje. Tijelo vam šalje signale koje više ne možete ignorirati, a iscrpljujući perfekcionizam koji vas je tjerao naprijed sada pokazuje svoju cijenu.

Ovo je vrijeme za radikalnu iskrenost prema sebi. Vrijednost vam nije definirana produktivnošću. Jučerašnji događaj vas je natjerao da se pogledate u zrcalo i otpustite potrebu za neprestanom samokritikom. Dopustite si biti čovjek.

Foto: Shutterstock

Ribe: Vrijeme je za naplatu emocionalnih dugova

S druge strane zodijaka, ribe proživljavaju jednako intenzivno razdoblje. Dok je Mjesec bio u Djevici, Sunce, retrogradni Merkur i Mars nalaze se u vašem znaku, stvarajući snažnu opoziciju.

Ovo je trenutak suočavanja s posljedicama vlastitog eskapizma. Karma se pojavljuje u obliku ljudi i situacija iz prošlosti koji se vraćaju kako bi se zatvorili neriješeni računi.

Tajne koje ste čuvali ili koje su drugi čuvali od vas sada bi mogle biti razotkrivene. Univerzum vas tjera da konačno postavite čvrste granice onima koji su crpili vašu energiju.

Uloga žrtve vam više ne priliči. Vrijeme je za duhovno pročišćenje i preuzimanje kontrole nad vlastitom srećom, čak i ako to znači bolne, ali nužne rastanke.

Lav: Test integriteta i istinskih vrijednosti

Jučerašnja pomrčina snažno je aktivirala vašu os financija, samopoštovanja i zajedničkih resursa. Karma vas sustiže na polju materijalnog, ali i emocionalnog. Mogući su iznenadni troškovi, povrat starih dugova ili spoznaja o neravnoteži u odnosima gdje ste davali ili uzimali previše.

Ovo je trenutak preispitivanja onoga što uistinu cijenite. Gdje ste bili nepošteni prema sebi ili drugima samo da biste održali sliku moći i uspjeha? Energija vas tjera da pronađete snagu iznutra, umjesto da se oslanjate na vanjska priznanja.

Počinje rekalibracija vašeg osjećaja vrijednosti. Prava moć ne leži u onome što posjedujete, već u vašem integritetu.

Foto: Shutterstock

Jarac: Revizija životnih temelja

Za vas, jarčeve, ovo je razdoblje "strateške karmičke revizije". Pomrčina u srodnom zemljanom znaku Djevice aktivirala je vaše polje uvjerenja, dugoročnih ciljeva i životne filozofije. Sustignut će vas rezultati prošlih poslovnih odluka i obiteljskih obaveza.

Ako ste gradili karijeru ili odnose na nesigurnim temeljima, jučerašnji događaj pokrenuo je proces koji će te strukture uzdrmati. Ne radi se o kazni, već o prilici za oslobađanje od starih karmičkih ugovora i odgovornosti koje ste preuzeli, a koje zapravo nisu vaše.

Saturn, vaš vladar, u Ovnu dodatno stvara pritisak da preuzmete stvarnu, autentičnu odgovornost za svoj životni put, a ne onaj koji su vam drugi nametnuli.