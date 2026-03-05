Trump smijenio svoju 'ICE Barbie': Zna se tko će zamijeniti kontroverznu ministricu

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u četvrtak da je smijenio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem i da će ju zamijeniti senator iz Oklahome Markwayne Mullin.

To je veliki kadrovski potez koji otvara pitanja o smjeru imigracijske agende republikanskog predsjednika, ističe Reuters.

Trump je na Truth Socialu objavio da će "senator iz Oklahome, Markwayne Mullin, postati ministar domovinske sigurnosti. Mandat će mu početi 31. ožujka."

Nova funkcija

Noem, koja će dobiti novu funkciju "posebne izaslanice za inicijativu Štit Amerike", bivša guvernerka Južne Dakote, postala je jedna od najistaknutijih ministrica Trumpovog kabineta s objavama kojima je marginalizirala imigrante, ističući slučajeve navodnih kaznenih djela i koristeći zajedljiv jezik.

Suočila se s kritikama u siječnju kada je dvoje američkih državljana, koje su usmrtili savezni agenti u Minneapolisu, označila kao počinitelje domaćeg terorizma.

Videozapisi koji su se pojavili nakon ubojstava potkopavaju tvrdnje Noem i drugih Trumpovih dužnosnika da su dvoje ubijenih, Renee Good i Alex Pretti, bili nasilni agresori.

Demokrati u Zastupničkom domu SAD-a pokrenuli su postupak opoziva Noem, a najmanje dva republikanca u Kongresu pozvala su na njezinu smjenu nakon incidenata.

Kritike zbog pristupa suzbijanja imigracije

Tijekom kongresnih saslušanja u ožujku, demokrati i neki republikanci kritizirali su Noem zbog njezina pristupa suzbijanju imigracije i upravljanju ministarstvom. Izrazili su zabrinutost i zbog reklamne kampanje vrijedne 220 milijuna dolara u kojoj se Noem pojavljivala.

Kadrovska promjena otvara pitanja o tome hoće li Trumpova administracija intenzivirati masovnu deportaciju ili odabrati smireniji pristup.

Pod vodstvom Kristi Noem, maskirani imigracijski agenti nahrupili su u Los Angeles, Chicago i Washington, pretražujući susjedstva i parkirališta u potrazi za mogućim ilegalnim imigrantima.

Među imigracijskim službenicima Noem je dobila nadimak 'ICE Barbie' zbog svoje sklonosti pojavljivanju u uniformama nalik onima agenata za deportaciju.

