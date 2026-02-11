Rasprava o ICE-u otkrila kako europska krajnja desnica brani Trumpove metode: 'Oni ubijaju demokraciju'

Rasprava u Europskom parlamentu o nasilju u Minneapolisu i vladavini prava u Sjedinjenim Državama pokazala je da politike predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa uživaju podršku europske krajnje desnice dok ostali zastupnici osuđuju prakse njegove administracije u obračunu s ilegalnom imigracijom.

Minneapolis je postao simbol Trumpove antiimigracijske politike i poprište je prosvjeda koji su se pojačali nakon ubojstva dvoje Amerikanaca koje su upucali savezni agenti: Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara kojeg su u subotu ubili pripadnici Carinske i granične zaštite (CBP), i Renee Good, majke dvoje djece, također 37-godišnjakinje, koju je 7. siječnja ubila Imigracijska i carinska služba (ICE).

Tisuće saveznih agenata, uključujući imigracijske službenike ICE-atjednima provode racije na području Minneapolisa kako bi uhitili nedokumentirane imigrante radi deportacije, što je glavni prioritet američkog predsjednika. Njihove metode, koje se smatraju brutalnima izazvale su bijes diljem zemlje.

'Žalimo zbog gubitka života'

Tematsku raspravu pod nazivom "Državno nasilje u Minneapolisu i vladavina prava u Sjedinjenim Državama", održanu na inicijativu kluba socijaldemokrata, otvorio je ispred Komisije povjerenik Costas Kadis koji je rekao da će EU "nastaviti surađivati ​​sa Sjedinjenim Državama na iskren i otvoren način u pitanjima koja izazivaju zabrinutost".

Najavio je i da će posebni predstavnik EU-a za ljudska prava otputovati u Washington u nadolazećim tjednima u okviru tog redovitog angažmana.

"Žalimo zbog gubitka života i izražavamo najdublju sućut obiteljima Renee Nicole Goode i Alexa Prettija. Vjerujemo da će američki pravosudni sustav i organi za provođenje zakona poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali da se pravda zadovolji te da se poštuju ljudska prava i vladavina prava", rekao je Kadis u obraćanju zastupnicima.

Krajnja desnica u obrani Trumpa

Uz osude Trumpovih politika iz redova zastupnika klubova ljevice i centra rasprava koja je uslijedila proširila se i na pitanje odnosa SAD-a i EU-a te međusobna optuživanja krajnje desnice i ljevice.

Michal Szczerba, govoreći ispred kluba zastupnika Europske pučke stranke koja se svrstava na desni centar, ocijenio je kako politički odnosi EU-a i SAD-a trenutno prolaze kroz svoje najteže razdoblje.

"Trenutno bilateralne odnose karakterizira visok stupanj nepredvidljivosti, pokušaji potkopavanja međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima, izazovi suverenitetu i teritorijalnom integritetu te redefiniranje strateškog pristupa Rusiji", rekao je poljski pučanin.

Raphaël Glucksmann je ispred kluba socijaldemokrata (S&D) ustvrdio da "krajnja desnica ubija demokraciju, ubija vladavinu prava i ubija američke građane na ulicama Minneapolisa".

"Renee Good i Alex Pretti su imena, sudbine, smrti koje nam govore, podsjećaju nas, čak nam i viču, koja je istina krajnje desnice kada dođe na vlast", rekao je i upozorio na moguću pobjedu desnog Nacionalnog okupljanja na izborima u Francuskoj 2027.,

"Ovdje želim ponoviti jednostavnu i temeljnu istinu: preuzimanje vlasti od strane krajnje desnice nikada nije klasična promjena vlade; to je uvijek brutalna kontrarevolucija", rekao je francuski socijalist.

A liberali i ljevica?

Osudama politika Trumpove administracije i krajnje desnice pridružili su se liberali, Zeleni i klub Ljevice.

Valérie Hayer je govoreći ispred kluba liberala Renew rekla kako je američka administracija jasno pokazala da se želi "osloniti na krajnju desnicu, ovdje u ovoj dvorani i diljem Europe, kako bi uništila Europsku uniju i provela njezin reakcionarni program".

"Ako netko u to sumnja, neka jednostavno posluša reakcije pristaša Janeza Janše u Sloveniji, Giorgie Meloni u Italiji i Marion Maréchal u Francuskoj. Oni kao model ističu ICE. Opravdavaju ova ubojstva ukazujući na profile žrtava. Žele ICE svugdje u Europi", rekla je Hayer.

Manon Aubry, iz kluba Ljevice je rekla da su Trumpove politike "model kojem zavidi europska krajnja desnica: milicija koja provodi masovna uhićenja, ubija i sije teror" dok je supredsjedateljica kluba Zelenih Terry Reintke pozvala prosvjednike u SAD-u da nastave pružati otpor.

Zastupnici krajnje desnih klubova, Europe suverenih nacija i Patriota za Europu, i Europskih konzervativaca i reformista odgovorili su opravdajući politike američke administracije i uzvratili podsejćajući na incindente u koje su bili upleteni simpatizeri krajnje ljevice.

Carlo Fidanza, iz ECR-a rekao je da bi "ljevicu u Italiji i Europi trebale zabrinjavati - ne nepostojeća prijetnja ICE-a, već krajnje lijeve skupine koje su sada odlučile ratovati protiv države, policije i svih pristojnih građana, a za koje i dalje ne čujemo vašu dužnu i jasnu osudu". Christine Anderson iz redova zastupnika Europe suverenih nacija podržala je postupke američkih saveznih agenata i ustvrdila da se "ljevičarski aktivisti miješaju u operacije, stvaraju kaos i eskaliraju napetosti".

Bartulica uz Trumpa, Picula i Bosanac traže reakciju Europe

U raspravi su sudjelovali i hrvatski zastupnici Stephen Nikola Bartulica (Dom i Nacionalno okupljanje/ECR), SDP-ov Tonino Picula i Gordan Bosanac iz redova Zelenih.

Bartulica je rekao kako mu je "ljevica danas ponovno pokušava moralizirati i prikazati SAD kao neki problem, dok istodobno zatvara oči pred vlastitim promašajima u Europi. Američki predsjednik Trump dužan je provoditi zakon i štititi granice svoje zemlje", rekao je.

"A što radi Europa? U Europskoj uniji granice se ne štite. Imamo vladu poput one u Španjolskoj koja dijeli amnestiju ilegalnim imigrantima. Šalje se poruka da se kršenje zakona isplati", rekao je Bartulica.

Picula je ocijenio da su događaji u Minneapolisu duboko uznemirujući i "postavljaju hitna i temeljna pitanja o poštivanju vladavine prava i odgovarajućim ograničenjima upotrebe sile od strane organa za provođenje zakona".

"Kao zastupnici EU-a, predani poštivanju ljudskog dostojanstva i normi, vjerujem da bismo trebali snažno osuditi prakse koje doprinose pojačanom nasilju, neprijateljstvu i strahu. Politike koje provodi sadašnja američka administracija imaju značajne posljedice ne samo za građane i stanovnike Sjedinjenih Država, već i za globalni poredak temeljen na pravilima koji nastojimo očuvati", rekao je Picula.

Bosanac je ustvrdio da Trump nije slučajno odabrao Minneapolis koji ima najuspješnije socijalne politike SAD-a te da mu je cilj podijeliti tu zajednicu. "Dok Trump i njegovi ekstremistički prijateljii pokušavaju proširiti autoritarne prakse po cijeloj Europi mi u ovoj kući imamo dužnost da im se suprotstavimo", poručio je Bosanac (Možemo/Zeleni).

