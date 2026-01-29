FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'Streets of Minneapolis' /

Opomena i zapis vremena: Bruce Springsteen napisao pjesmu o brutalnim metodama ICE-a

Branit ćemo ovu zemlju i stranca među nama. Ovdje u našem domu, ubijali su i harali u zimu '26. Pamtit ćemo imena onih koji su umrli na ulicama. To su riječi nove pjesme Brucea Springsteena Streets of Minneapolis

29.1.2026.
22:00
Petar Panjkota
Christian Monterrosa/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

"Privatna vojska kralja Trumpa iz DHS-a

Pištolji pričvršćeni za njihove kapute

Došla je u Minneapolis provoditi zakon

Ili barem tako glasi njihova priča..."

Tako aktualni trenutak u Americi kreće opisivati Bruce Springsteen, u pjesmi koju je napisao samo dan nakon što su federalni agenti na ulici ubili Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog brata koji je skrbio o veteranima. I cijeli svijet je vidio, i to iz raznih kuteva, da kada je ubijen, nije predstavljao prijetnju ikome.

"Na ulicama Minneapolisa u petak dogodio se čisti zločin, ubojstvo, i to ubojstvo od strane federalnih snaga. Nema ni u jednom kadru, ni na jednoj snimci toga da je zdravstveni tehničar napao bilo koga od tih agenata", kaže vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Kada glazba reagira brže od politike

I nikad se prije nije dogodilo da takav događaj, kao i ubojstvo Prettijeve vršnjakinje, majke troje djece par tjedana ranije, umjetnik kalibra Springsteeena pretvori u pjesmu, i to gotovo u realnom vremenu.

"I bili su krvavi otisci stopala

Gdje je trebala biti milost

I dvoje mrtvih, ostavljenih da umru na ulicama prekrivenim snijegom

Alex Pretti i Renee Good."

"Poetika me nije iznenadila, osim što sam ponovno zadivljen kako te Springsteen ubaci u pjesmu, gdje se praktički kroz slušanje te pjesme i čitanje stihova možeš gotovo pa naći u toj situaciji koju on opisuje u Minneapolisu", kaže glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš.

A u Minneapolisu, i u mnogim drugim američkim gradovima, samo je rastao strah, ali i ogorčenje, zbog brutalnih postupaka agenata ICE-a. Em su mnogi vrbovani iz baze Trumpovih pristaša, em im je obuka ljetos skraćena s pet mjeseci na 40 dana, em mnogi djeluju pod maskama i ne žele se predstaviti.

"Činjenica je da će svi Amerikanci, odnosno velika većina - u krajnjoj liniji zato su izabrali Trumpa, aplaudirati da se smanji broj ilegalnih imigranata, ali će velika većina biti protiv da se ljudi love po robnim kućama, da im se upada u kuću bez dokumenata, papira ili oznaka, da ih se zatvara, da nemaju pravo izlaska na sud i da ih se šutira iz zemlje, tko zna gdje i u kojem trenutku", tumači Mirjana Rakić.

Ikone otpora: naslovnice koje su obišle svijet

I ne čudi onda kako izgleda naslovnica idućeg broja New Yorkera, s Kipom slobode kao metom, i deset rupa od metaka koliko je ispaljeno u Alexa Pretttija. Ili Charlie Hebdoa, na kojoj naoružani agent ICE-a vuče izrešetano tijelo prema hrpi leševa, a krvavi tragovi i tijela sugeriraju američku zastavu.

S druge strane, mnogi su opravdanje za ubojstvo Prettija našli u novoj snimci njegova sukoba s agentima, iako je snimljena 11 dana prije nego je ubijen, te iako ni tada, kao ni kada je ubijen, nije posegnuo za pištoljem kojeg je legalno nosio. A pištolj je problematizirao i Trump.

"Ne sviđa mi se činjenica da je on nosio potpuno napunjen pištolj i da je sa sobom imao dva spremnika. I to je prilično neobično", rekao je predsjednik SAD-a.

Na licemjerje su opet ukazali late night komičari, podsjećajući na upad Trumpovih pristaša u Kongres, koji su, kako je rekao Jon Sewart, "prikazani kao je**ne heroji koji mašu oružjem, a sad vam govore da je velika pogreška bila što su pustili građanina da legalno nosi pištolj".

Na mjestu Prettijeva ubojstva i sinoć se bdjelo, pjevalo i molilo. A na ogorčenje građana reagirala je Trumpova administracija najavom povlačenja ICE-ovih agenata s ulica.

"Ovdje u našem domu, ubijali su i harali u zimu '26.", pjeva dalje Bruce, a kao i "Streets of Philadelphia", Amerika će zapamtiti i "Streets of Minneapolis".

"Ta pjesma će ostati kao neki znak vremena, u krajnoj liniji kao opomena jako lošoj vlasti, a naš problem je što, nažalost, vidimo da se u Americi i u Europi događaju slične stvari", zaključuje Aleksandar Dragaš.

I zato je bitno pamtiti.

"Pamtit ćemo imena onih koji su poginuli

Na ulicama Minneapolisa."

Bruce SpringsteenIceMirjana RakićAleksandar Dragaš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'Streets of Minneapolis' /
Opomena i zapis vremena: Bruce Springsteen napisao pjesmu o brutalnim metodama ICE-a