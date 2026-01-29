Opomena i zapis vremena: Bruce Springsteen napisao pjesmu o brutalnim metodama ICE-a

"Privatna vojska kralja Trumpa iz DHS-a

Pištolji pričvršćeni za njihove kapute

Došla je u Minneapolis provoditi zakon

Ili barem tako glasi njihova priča..."

Tako aktualni trenutak u Americi kreće opisivati Bruce Springsteen, u pjesmi koju je napisao samo dan nakon što su federalni agenti na ulici ubili Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog brata koji je skrbio o veteranima. I cijeli svijet je vidio, i to iz raznih kuteva, da kada je ubijen, nije predstavljao prijetnju ikome.

"Na ulicama Minneapolisa u petak dogodio se čisti zločin, ubojstvo, i to ubojstvo od strane federalnih snaga. Nema ni u jednom kadru, ni na jednoj snimci toga da je zdravstveni tehničar napao bilo koga od tih agenata", kaže vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Kada glazba reagira brže od politike

I nikad se prije nije dogodilo da takav događaj, kao i ubojstvo Prettijeve vršnjakinje, majke troje djece par tjedana ranije, umjetnik kalibra Springsteeena pretvori u pjesmu, i to gotovo u realnom vremenu.

"I bili su krvavi otisci stopala

Gdje je trebala biti milost

I dvoje mrtvih, ostavljenih da umru na ulicama prekrivenim snijegom

Alex Pretti i Renee Good."

"Poetika me nije iznenadila, osim što sam ponovno zadivljen kako te Springsteen ubaci u pjesmu, gdje se praktički kroz slušanje te pjesme i čitanje stihova možeš gotovo pa naći u toj situaciji koju on opisuje u Minneapolisu", kaže glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš.

A u Minneapolisu, i u mnogim drugim američkim gradovima, samo je rastao strah, ali i ogorčenje, zbog brutalnih postupaka agenata ICE-a. Em su mnogi vrbovani iz baze Trumpovih pristaša, em im je obuka ljetos skraćena s pet mjeseci na 40 dana, em mnogi djeluju pod maskama i ne žele se predstaviti.

"Činjenica je da će svi Amerikanci, odnosno velika većina - u krajnjoj liniji zato su izabrali Trumpa, aplaudirati da se smanji broj ilegalnih imigranata, ali će velika većina biti protiv da se ljudi love po robnim kućama, da im se upada u kuću bez dokumenata, papira ili oznaka, da ih se zatvara, da nemaju pravo izlaska na sud i da ih se šutira iz zemlje, tko zna gdje i u kojem trenutku", tumači Mirjana Rakić.

Ikone otpora: naslovnice koje su obišle svijet

I ne čudi onda kako izgleda naslovnica idućeg broja New Yorkera, s Kipom slobode kao metom, i deset rupa od metaka koliko je ispaljeno u Alexa Pretttija. Ili Charlie Hebdoa, na kojoj naoružani agent ICE-a vuče izrešetano tijelo prema hrpi leševa, a krvavi tragovi i tijela sugeriraju američku zastavu.

S druge strane, mnogi su opravdanje za ubojstvo Prettija našli u novoj snimci njegova sukoba s agentima, iako je snimljena 11 dana prije nego je ubijen, te iako ni tada, kao ni kada je ubijen, nije posegnuo za pištoljem kojeg je legalno nosio. A pištolj je problematizirao i Trump.

"Ne sviđa mi se činjenica da je on nosio potpuno napunjen pištolj i da je sa sobom imao dva spremnika. I to je prilično neobično", rekao je predsjednik SAD-a.

Na licemjerje su opet ukazali late night komičari, podsjećajući na upad Trumpovih pristaša u Kongres, koji su, kako je rekao Jon Sewart, "prikazani kao je**ne heroji koji mašu oružjem, a sad vam govore da je velika pogreška bila što su pustili građanina da legalno nosi pištolj".

Na mjestu Prettijeva ubojstva i sinoć se bdjelo, pjevalo i molilo. A na ogorčenje građana reagirala je Trumpova administracija najavom povlačenja ICE-ovih agenata s ulica.

"Ovdje u našem domu, ubijali su i harali u zimu '26.", pjeva dalje Bruce, a kao i "Streets of Philadelphia", Amerika će zapamtiti i "Streets of Minneapolis".

"Ta pjesma će ostati kao neki znak vremena, u krajnoj liniji kao opomena jako lošoj vlasti, a naš problem je što, nažalost, vidimo da se u Americi i u Europi događaju slične stvari", zaključuje Aleksandar Dragaš.

I zato je bitno pamtiti.

"Pamtit ćemo imena onih koji su poginuli

Na ulicama Minneapolisa."