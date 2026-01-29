Procurila nova snimka Alexa Prettija, pogledajte što se dogodilo 11 dana prije ubojstva

Više od tjedan dana prije nego što će biti ubijen, Alex Pretti je nasrnuo na automobil američkih savetnih agenata, pokazuje to snimka koja je dospjela u javnost u srijedu, javlja CNN.

Predstavnik Prettijeve obitelji potvrdio je za američku TV kuću da je muškarac na snimci doista Alex Pretti. Video, koji je objavio digitalni portal The News Movement, pokazuje kako Pretti viče na agente i nogom udara stražnje svjetlo njihova vozila u trenutku dok se oni udaljavaju.

Agenti potom zaustavljaju vozilo, izlaze i ruše Prettija na tlo. Incident u Minneapolisu traje svega nekoliko sekundi, nakon čega se Pretti diže. Čini se da u pojasu ima pištolj, no nije jasno jesu li to agenti primijetili. Prettija ne razoružavaju, već se jednostavno udaljavaju. Nije poznato što se dogodilo neposredno prije ni nakon zabilježenih kadrova.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) priopćilo je u srijedu da pregledava snimku.

Alex Pretti spits on a federal agent and then kicks out his taillight in footage released by the BBC from 11 days before his death.pic.twitter.com/64hg4FXv1a — Greg Price (@greg_price11) January 28, 2026

'Ništa ne može opravdati Alexovo ubojstvo'

The News Movement došao je do videa analizirajući snimke prosvjeda i sukoba saveznih agenata i demonstranata u gradu, nastale 11 dana prije nego što je Pretti ubijen. Video je snimljen manje od tri kilometra od mjesta gdje je Pretti kasnije smrtno stradao u susretu sa saveznim agentima.

Na snimci Pretti nosi smeđu kapu, smeđu jaknu, svijetlu hudicu i svijetle hlače – odjeću sličnu onoj koju je imao na sebi na dan kada je ubijen.

Druga videosnimka prikazuje isti sukob iz drugog kuta. Na njoj se vidi kako agenti izlaze iz vozila, suočavaju se s 37-godišnjim Prettijem i obaraju ga na tlo pred svjedocima koji vrište. U pozadini se čuju automobilske sirene. Pretti se na kraju uspijeva osloboditi, nakon čega agenti ispuštaju neku vrstu dimnog sredstva i odlaze. Jedan prolaznik zatim pita Prettija kako je, na što on odgovara: „Dobro sam.“

„Tjedan dana prije nego što je Alex ubijen na ulici – iako nije predstavljao prijetnju nikome – brutalno su ga napali agenti ICE-a“, rekao je za CNN Steve Schleicher, odvjetnik obitelji Pretti. „Ništa što se dogodilo punih tjedan dana ranije ne može ni na koji način opravdati Alexovo ubojstvo od strane ICE-a 24. siječnja.“

S druge strane, mnogi na desnom spektru američke političke scene novonastalu snimku promatraju kao krunski dokaz Prettijeve "navike" napada na snage reda. Također, mnogi ističu kako ovom prilikom, iako je, sudeći po snimkama, nosio pištolj, američke policijske i sigurnosne snage ne eskaliraju situaciju već ga trenutno puštaju na slobodu.

