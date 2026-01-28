Objavljeno izvješće o ubojstvu Alexa Prettija, oglasio se Trump: 'Ne možete imati oružje'

Prvo sveobuhvatno službeno izvješće američkih sigurnosnih vlasti o smrtonosnoj pucnjavi na američkog državljanina Alexa Prettija u Minneapolisu pokazuje da su na njega pucala dva policajca, izvijestili su u utorak američki mediji.

Mediji, uključujući New York Times i CBS News, izvijestili su da je agent američke granične patrole najprije pucao na Prettija, a zatim i službenik Carinske i granične zaštite (CBP), pozivajući se na e-poštu s preliminarnom istragom koju je CBP poslao članovima američkog Kongresa.

Američka granična patrola je mobilni, uniformirani ogranak CBP-a za provedbu zakona.

Snimke ne potkrepljuju tvrdnje ministrice sigurnosti

Prema medijskim izvješćima koja se pozivaju na dokument, u izvješću se ne navodi da je Pretti posegnuo za oružjem - premda je američka administracija ranije sugerirala da je predstavljao neposrednu prijetnju.

Nakon pucnjave, američko ministarstvo domovinske sigurnosti objavilo je fotografije pištolja za koji se tvrdilo da ga je Pretti nosio te da je prišao policajcima dok je bio naoružan. Ministarstvo je tvrdilo da se opirao pokušajima da ga se razoruža te da je jedan policajac pucao u samoobrani, premda video snimka pokazuje da je Pretti već bio razoružan.

Američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je ubrzo nakon incidenta da se Pretti činio odlučnim nanijeti maksimalnu štetu i ubiti policajce te da je mahao oružjem. Tu tvrdnju ne potkrepljuju dostupne video snimke.

Prema New York Timesu, istražitelji su pregledali snimke tjelesnih kamera kao dio izvješća.

'Imao je pištolj. To mi se ne sviđa'

Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je rekao da Pretti nije trebao nositi pištolj ili napunjene spremnike, a ti komentari su ga doveli u sukob sa skupinama za prava na oružje i nekim republikancima. Na pitanje slaže li se s dužnosnicima administracije koji su Prettija opisali kao domaćeg terorista, Trump je rekao: "Nisam to čuo, ali sigurno nije trebao nositi pištolj".

Trump je, razgovarajući s novinarima u restoranu u Iowi, kasnije dodao: "Imao je pištolj. To mi se ne sviđa. Imao je dva potpuno napunjena spremnika. To je puno loših stvari. I unatoč tome, rekao bih da je to... vrlo nesretno".

BREAKING: In a shocking moment, Trump appears to place limits on the 2nd Amendment: "You can't have guns. You can't walk in with guns. You just can't. You can't walk in with guns."



And MAGA thought Obama would take their guns!pic.twitter.com/SSq01JUpKD — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) January 27, 2026

Ubojstvo Prettija, 37-godišnjeg bijelca, medicinskog tehničara koji je radio u bolnici za veterane, rasplamsalo je napetosti zbog masovnog suzbijanja imigracije Trumpove administracije u gradovima pod demokratskom vlašću i izazvalo bijes nakon što su savezni dužnosnici za Prettijevu smrt okrivili njegove postupke, unatoč video snimkama koje pokazuju suprotno.

'Možete hodati okolo s pištoljem'

Skupine zagovornika prava na oružje, uključujući utjecajnu Nacionalnu udrugu za oružje i ​radikalniju udrugu Američkih vlasnika oružja (​Gun Owners of America), izjavile su da je Pretti legalno nosio oružje. Videozapis Prettijevog ubojstva koji je snimio promatrač široko je dijeljen, pokazujući da nikada nije dotaknuo pištolj prije nego što je upucan i proturječi početnim tvrdnjama nekih Trumpovih dužnosnika da je predstavljao prijetnju provedbi zakona.

"Apsolutno možete hodati okolo s pištoljem i apsolutno možete mirno prosvjedovati dok ste naoružani", rekao je Luis Valdes, glasnogovornik ​udruge Gun Owners of America, lobističke skupine za prava na oružje. "To je američka povijesna tradicija koja datira još od ​Bostonske čajanke".

"Nismo sretni", rekao je Valdes o Trumpovim najnovijim komentarima.

Grupe za prava na oružje jedna su od najodanijih glasačkih skupina Republikanske stranke. Takve izjave Trumpa i drugih dužnosnika administracije otvorile su razdor uoči izbora za Kongres u studenom, na pola predsjedničkog mandata. Trump je dao svoje komentare pozdravljajući pristaše u restoranu u Iowi prije zakazanog govora o gospodarstvu. Rekao je da se njegov "car granice", Tom Homan, sastao s guvernerom Minnesote Timom Walzom te da se očekuje da će se kasnije u utorak sastati s gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prepucavanje vladajućih i oporbe oko Trumpova Odbora za mir