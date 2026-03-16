Sean Penn osvojio Oscara, ali nije bio na dodjeli: Otkriveno gdje je bio u tom trenutku

Američki glumac i redatelj Sean Penn (65) osvojio je Oscara za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu One Battle After Another, no nije se pojavio na svečanoj dodjeli nagrada u Los Angelesu. Umjesto toga, u tom je trenutku bio na drugom kontinentu – u Ukrajini.

Naime, Penn je boravio u posjeti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom (48), koji je vijest o njihovom susretu podijelio na društvenoj mreži X. Tom je prilikom zahvalio glumcu na dugogodišnjoj podršci Ukrajini.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

„Znamo tko je pravi prijatelj Ukrajine. Bili ste uz nas od prvog dana sveobuhvatne invazije i tako je i danas“, poručio je Zelenski.

Dugogodišnja podrška Ukrajini

Sean Penn od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine često boravi u toj zemlji te javno podržava Ukrajince. Tijekom tog razdoblja sudjelovao je u brojnim humanitarnim i medijskim projektima.

Godine 2023. snimio je dokumentarni film Superpower, u kojem prati politički put Volodimira Zelenskog, ali i donosi širi prikaz suvremene povijesti Ukrajine.

Treći Oscar u karijeri

Zbog boravka u Ukrajini Penn nije bio prisutan u Hollywoodu kako bi osobno preuzeo prestižnu nagradu. Oscara mu je na dodjeli trebao uručiti prošlogodišnji pobjednik Kieran Culkin (43).

Ovom pobjedom Penn je postao tek četvrti glumac u povijesti koji je osvojio tri Oscara za glumačke uloge. U filmu One Battle After Another tumači lik korumpiranog vojnog dužnosnika Stevena J. Lockjawa.

U filmu glumi uz Leonarda DiCapria (51), Benicia del Tora (59) i Teyanu Taylor (35), koji su također bili nominirani za prestižnu filmsku nagradu.

