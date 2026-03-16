Sean Penn osvojio Oscara, ali nije bio na dodjeli: Otkriveno gdje je bio u tom trenutku
Penn od početka rata često posjećuje Ukrajinu
Američki glumac i redatelj Sean Penn (65) osvojio je Oscara za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu One Battle After Another, no nije se pojavio na svečanoj dodjeli nagrada u Los Angelesu. Umjesto toga, u tom je trenutku bio na drugom kontinentu – u Ukrajini.
Naime, Penn je boravio u posjeti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom (48), koji je vijest o njihovom susretu podijelio na društvenoj mreži X. Tom je prilikom zahvalio glumcu na dugogodišnjoj podršci Ukrajini.
„Znamo tko je pravi prijatelj Ukrajine. Bili ste uz nas od prvog dana sveobuhvatne invazije i tako je i danas“, poručio je Zelenski.
Dugogodišnja podrška Ukrajini
Sean Penn od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine često boravi u toj zemlji te javno podržava Ukrajince. Tijekom tog razdoblja sudjelovao je u brojnim humanitarnim i medijskim projektima.
Godine 2023. snimio je dokumentarni film Superpower, u kojem prati politički put Volodimira Zelenskog, ali i donosi širi prikaz suvremene povijesti Ukrajine.
Treći Oscar u karijeri
Zbog boravka u Ukrajini Penn nije bio prisutan u Hollywoodu kako bi osobno preuzeo prestižnu nagradu. Oscara mu je na dodjeli trebao uručiti prošlogodišnji pobjednik Kieran Culkin (43).
Ovom pobjedom Penn je postao tek četvrti glumac u povijesti koji je osvojio tri Oscara za glumačke uloge. U filmu One Battle After Another tumači lik korumpiranog vojnog dužnosnika Stevena J. Lockjawa.
U filmu glumi uz Leonarda DiCapria (51), Benicia del Tora (59) i Teyanu Taylor (35), koji su također bili nominirani za prestižnu filmsku nagradu.
