Ovo su članovi srpskog žirija na Eurosongu: Hrvatskoj su dali 0 bodova

Tijekom finalne večeri Eurosonga 2026., održane u Beču, objavljeni su glasovi srpskog stručnog žirija, a sada su, prema neslužbenim informacijama, poznata i imena glazbenika koji su odlučivali o bodovima Srbije.

Identitet članova žirija čuvao se u tajnosti sve do samog finala, a kako sada neslužbeno navodi Eurovoix, srpski žiri ove su godine činili: Ana Mašulović, Iva Grujin, Lena Stamenković, Saška Janks i Luka Živković.

Radio-televizija Srbije, RTS, zasad još nije službeno potvrdila ove informacije.

Kako je glasao srpski žir

Srpski stručni žiri tijekom prijenosa uživo dodijelio je maksimalnih 12 bodova Grčkoj, dok je Italija dobila 10, a Malta osam bodova.

Sedam bodova pripalo je Bugarskoj, šest Danskoj, a pet Norveškoj. Izrael je dobio četiri boda, Moldavija tri, Australija dva, dok je Poljska osvojila jedan bod.

Posebnu pažnju regionalne publike izazvala je činjenica da Hrvatska od srpskog žirija nije dobila nijedan bod, iako je hrvatski stručni žiri Srbiji dodijelio maksimalnih 12 bodova. Srpska publika Hrvatskoj je, s druge strane, također dala 12 bodova.

Burne reakcije na društvenim mrežama

Objava neslužbenog sastava žirija izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio korisnika pitao se tko su članovi žirija i prema kojim kriterijima su birani.

„Tko su ti ljudi?”, „Jesu to neki pinkovci i vučićevci?”, samo su neki od komentara koji su se pojavili na društvenim mrežama nakon finala. Mnogi korisnici iz Srbije čak su se javno ispričavali hrvatskim fanovima Eurosonga zbog izostanka bodova od stručnog žirija.

Tko su članovi srpskog žirija?

Većina navodnih članova žirija dolazi iz mlađe generacije srpske glazbene scene te su posljednjih godina bili povezani s festivalom Pesma za Evroviziju.

Ana Mašulović sudjelovala je na Pesmi za Evroviziju 2026. s pjesmom „Zavoli me”, a publici je poznata kao mlada pop izvođačica nove generacije. Iva Grujin također se natjecala na ovogodišnjem izboru s pjesmom „Otkrivam sebe”, a smatra se dijelom mlađe alternativne i pop scene u Srbiji.

Lena Stamenković javnosti je poznata još od djetinjstva zahvaljujući nastupima u glazbenim talent showovima, nakon čega je nastavila graditi solo karijeru. Saška Janks, poznata i pod umjetničkim imenom Yanx/Janks, dio je urbane internet i pop scene, a na Pesmi za Evroviziju 2026. predstavila se pjesmom „Srušio si sve”.

Luka Živković aktivan je na mlađoj srpskoj pop sceni, iako još nije među najeksponiranijim imenima regionalne publike.