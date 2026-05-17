Donosimo tko je sve bio u hrvatskom žiriju: Ovo su imena koja su odlučivala kome idu bodovi

Eurosong 2026. je završio, a hrvatske predstavnice grupa Lelek završile su na 15. mjestu. Djevojke su od žirija dobile 53 boda, a od publike su nagrađene sa 71 bodom.

Poznato je i kako je glasao hrvatski žiri, pa smo tako maksimalnih 12 bodova dali Srbiji, a 10 bodova otišlo je Danskoj. Ovdje pogledajte detaljan popis kako je glasao hrvatski žiri.

Sada znamo i tko je sjedio u hrvatskom žiriju, a oni su redom:

Vlatka Kladarić, pjevačica i glumica Devin Juraj, pjevač i plesač Lu Jakelić, kantautorica Martina Validžić, glazbena novinarka i urednica Igor Barberić, koreograf, plesač, pjevač i redatelj Doris Karamatić, glazbenica Duško Mandić, glazbeni producent