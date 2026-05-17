GLAZBENI STRUČNJACI /

Donosimo tko je sve bio u hrvatskom žiriju: Ovo su imena koja su odlučivala kome idu bodovi

Foto: Screenshot Eurovision Song Contest YouTube

Maksimalan broj bodova hrvatski žiri dao je Srbiji

17.5.2026.
3:23
J.S.
Screenshot Eurovision Song Contest YouTube
Eurosong 2026. je završio, a hrvatske predstavnice grupa Lelek završile su na 15. mjestu. Djevojke su od žirija dobile 53 boda, a od publike su nagrađene sa 71 bodom. 

Poznato je i kako je glasao hrvatski žiri, pa smo tako maksimalnih 12 bodova dali Srbiji, a 10 bodova otišlo je Danskoj. Ovdje pogledajte detaljan popis kako je glasao hrvatski žiri.

Sada znamo i tko je sjedio u hrvatskom žiriju, a oni su redom:

  1. Vlatka Kladarić, pjevačica i glumica
  2. Devin Juraj, pjevač i plesač
  3. Lu Jakelić, kantautorica
  4. Martina Validžić, glazbena novinarka i urednica
  5. Igor Barberić, koreograf, plesač, pjevač i redatelj
  6. Doris Karamatić, glazbenica
  7. Duško Mandić, glazbeni producent

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.Glasovi žirijaLelek
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
