Nevjerojatna pogreška u Monaku! Zbog detalja na Norrisovu bolidu McLaren kažnjen s 30.000 eura

Nakon završetka prvog dana akcije na Velikoj nagradi Monaka, momčadi imaju mnogo razloga za analizu uoči subotnjih kvalifikacija. Iako su novi propisi za ovu sezonu dodatno zakomplicirali strategije i pripremu utrke, jedan događaj nakon drugog slobodnog treninga posebno je privukao pozornost paddocka.

Drugi slobodni trening prekinut je crvenom zastavom nakon što se bolid Landa Norrisa zaustavio kod šikane Nouvelle Chicane uz samu luku. Uobičajeno bi se ovakva situacija rješavala virtualnim sigurnosnim automobilom, no redari nisu uspjeli dovoljno brzo ukloniti McLarenov bolid sa staze, zbog čega je sesija morala biti privremeno zaustavljena.

Naknadna istraga FIA-e otkrila je neobičan razlog zbog kojeg je uklanjanje bolida trajalo znatno dulje od očekivanog. Naime, redari nisu mogli aktivirati obvezni sustav za odvajanje kvačila (Clutch Disengagement System – CDS), koji omogućuje lakše pomicanje zaustavljenog bolida.

Zbog toga su predstavnici McLarena, zajedno s Norrisom, nekoliko sati nakon završetka treninga pozvani pred suce. Na saslušanju su sudjelovali sportski direktor Will Courtenay i tehnički direktor Neil Houldey, dok su FIA-u predstavljali direktor jednosjeda Nikolas Tombazis i tehnički delegat Jo Bauer.

Istragom je utvrđeno kako je McLaren preko gumba za aktivaciju CDS sustava postavio prozirnu traku. Momčad je priznala da je to učinila iz aerodinamičkih razloga, no upravo je ta odluka onemogućila redarima da aktiviraju sustav i brzo uklone bolid sa staze.

„Momčad je priznala da je, iz aerodinamičkih razloga, postavila prozirnu traku preko gumba koji je potrebno pritisnuti za aktivaciju CDS sustava“, stoji u obrazloženju sudaca.

FIA je zbog toga kaznila McLaren s 30.000 eura. Od tog iznosa 20.000 eura mora biti plaćeno odmah, dok je preostalih 10.000 eura uvjetno suspendirano na razdoblje od 12 mjeseci, pod uvjetom da se sličan prekršaj ne ponovi.

Ovo nije prvi takav slučaj ove sezone. Tijekom Velike nagrade Kanade momčad Racing Bulls također je kažnjena s 30.000 eura nakon što se bolid Liama Lawsona zaustavio tijekom slobodnog treninga, a sustav za odvajanje kvačila nije funkcionirao zbog tehničke povezanosti s drugim sustavom na bolidu.

FIA je ovom kaznom još jednom poslala jasnu poruku svim momčadima da sigurnosni sustavi moraju ostati potpuno dostupni i funkcionalni u svakom trenutku, bez obzira na moguće aerodinamičke prednosti koje bi pojedina rješenja mogla donijeti.

Subota, 6. lipnja, donosi završne pripreme i ključni dio vikenda. Treći slobodni trening vozi se od 12:30, a nakon njega slijede najiščekivanije kvalifikacije sezone s početkom u 16:00, također uz prijenos na RTL2 i Voyo. Vrhunac vikenda je nedjelja, 7. lipnja. Program započinje uvodnom studijskom emisijom "Formula na RTL-u" u 14:00 sati na glavnom kanalu RTL-a. Točno u 15:00 sati kreće prijenos utrke za Veliku nagradu Monaka, dostupan na istom kanalu te na Voyo platformi.