Mnogi je smatraju jednom od najljepših žena Hollywooda: Pogledajte zašto

Margot Robbie (36) tijekom posljednjeg desetljeća izgradila je impresivnu karijeru i postala jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske filmske industrije. Nakon proboja u filmu "The Wolf of Wall Street" nizala je uspješne uloge u ostvarenjima poput "Ja, Tonya", "Once Upon a Time in Hollywood", filmovima o Harley Quinn te planetarnom hitu "Barbie", kojim je dodatno učvrstila status jedne od najvećih holivudskih zvijezda.

Osim što osvaja publiku ispred kamera, Robbie je uspješna producentica i sa suprugom Tomom Ackerleyjem vodi produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment. Par je 2024. dobio prvo dijete, a iako privatni život drže podalje od javnosti, Margot i dalje ne prestaje nizati poslovne uspjehe. Posljednji u nizu je glavna uloga u novoj adaptaciji romana Wuthering Heights, kojom je još jednom pokazala zašto je jedna od najtraženijih glumica današnjice.

U galeriji pogledajte zašto Margot Robbie mnogi smatraju jednom od najljepših žena današnjice.