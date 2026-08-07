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BEZVREMENSKA LJEPOTICA /

Mnogi je smatraju jednom od najljepših žena Hollywooda: Pogledajte zašto

Mnogi je smatraju jednom od najljepših žena Hollywooda: Pogledajte zašto
Foto: GRAHAM WHITBY BOOT/INSTAR Images/Profimedia
Margot Robbie rođena je 2. srpnja 1990. u australskom Queenslandu. Odrasla je na farmi kod bake i djeda, a prije glumačke karijere radila je nekoliko poslova kako bi si mogla priuštiti život u Sydneyju.
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Margot Robbie (36) tijekom posljednjeg desetljeća izgradila je impresivnu karijeru i postala jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske filmske industrije. Nakon proboja u filmu "The Wolf of Wall Street" nizala je uspješne uloge u ostvarenjima poput "Ja, Tonya", "Once Upon a Time in Hollywood", filmovima o Harley Quinn te planetarnom hitu "Barbie", kojim je dodatno učvrstila status jedne od najvećih holivudskih zvijezda.

Osim što osvaja publiku ispred kamera, Robbie je uspješna producentica i sa suprugom Tomom Ackerleyjem vodi produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment. Par je 2024. dobio prvo dijete, a iako privatni život drže podalje od javnosti, Margot i dalje ne prestaje nizati poslovne uspjehe. Posljednji u nizu je glavna uloga u novoj adaptaciji romana Wuthering Heights, kojom je još jednom pokazala zašto je jedna od najtraženijih glumica današnjice.

U galeriji pogledajte zašto Margot Robbie mnogi smatraju jednom od najljepših žena današnjice.

7.8.2026.
5:45
Hot.hr
GRAHAM WHITBY BOOT/INSTAR Images/Profimedia
Margot RobbieBarbieLjepoticaHollywood
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