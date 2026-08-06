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OTIŠLO U EKSTREM /

Rekordne vrućine priredile nadrealne scene, kamo sreće da je to jedini problem s toplinskim valom

Rekordne vrućine priredile nadrealne scene, kamo sreće da je to jedini problem s toplinskim valom
Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia
Val ekstremnih vrućina koji je zahvatio Kinu doveo je temperature do rekordnih visina uz izmjerenih 45 stupnjeva Celzijevih u brojnim regijama.
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Stanovnici kineskog grada Shenyang u pokrajini Liaoning, gdje su vlasti proglasile najviši crveni znak upozorenja na ekstremne vrućine, preplavili su tamošnje vodene parkove kako bi makar na koji sat pronašli spas u rashlađenoj vodi, otkrile su agencijske fotografije.  

Nepodnošljive temperature otjerale su tisuće ljudi iz njihovih domova, što je dovelo do nadrealnih gužvi nalik mravinjacima u vodi. 

Bazeni s umjetnim valovima pucaju po šavovima pod naletom mnoštva koje traži barem trenutak osvježenja, dok voda pod šarenim napuhanim prstenovima i kupaćim gaćama gotovo da nestaje. 

Slično luda situacija vlada i u vodenom parku u Zhengzhouu i pokrajini Henan. Lokalni divovski bazen pretvorio se u nezamislivo ljudsko more u kojem su posjetitelji čvrsto nagurani jedni uz druge. 

Toplinski val tako je vodene atrakcije diljem regije pretvorio u apsolutno najprometnija mjesta u zemlji, gdje ljudi kolektivno odolijevaju rekordnim temperaturama.

6.8.2026.
13:19
Webcafe.hr
IMAGO/imago stock&people/Profimedia
Toplinski ValVrućinaBazeniKina
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