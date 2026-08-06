Nježni su, umiljati i neodoljivi: Ovo je vaših 26 malih ljubimaca velikog srca
Zamorci su među najomiljenijim malim kućnim ljubimcima zahvaljujući svojoj blagoj naravi, društvenosti i simpatičnom izgledu. Ove znatiželjne životinje vole društvo, pa ih je najbolje držati u paru ili manjoj skupini kako bi bile zadovoljne i aktivne.
Za zdrav i sretan život trebaju prostran kavez ili ograđeni prostor s mekanom podlogom, svakodnevno svježe sijeno, kvalitetne pelete, povrće bogato vitaminom C te stalan pristup svježoj vodi. Važno im je omogućiti i redovito kretanje izvan kaveza, skrovišta u koja se mogu povući te mirno okruženje bez velikih promjena i stresa.
Mnogi vole zamorce jer su nježni, umiljati i brzo se priviknu na svoje vlasnike, a često ih dočekuju veselim glasovima kada očekuju hranu ili pažnju. Uz pravilnu njegu mogu živjeti pet do osam godina, a nerijetko i dulje.
Naši čitatelji poslali su nam fotografije svojih zamoraca, a mi smo izdvojili 26 koje možete pogledati u galeriji.