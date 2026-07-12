Trener pasa: 'Ovo ponašanje može rezultirati teškim ugrizom, a evo kako to spriječiti'

Stručnjak za ponašanje pasa, Will Atherton, izdao je upozorenje vlasnicima o zabrinjavajućoj navici koju primjećuje kod pasa, a koja u konačnici može dovesti do najgoreg ishoda – njihove eutanazije.

Atherton, osnivač akademije za dresuru, putem društvenih mreža informira vlasnike o problemu koji opisuje kao "ugriz koji samo što se nije dogodio", piše Mirror.

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Što je posesivnost nad resursima?

Atherton pojašnjava kako je jedno od najopasnijih ponašanja koje može dovesti do eutanazije psa upravo posesivnost nad resursima, poznata i kao "čuvanje resursa". Ta se pojava događa kada pas u domu nauči posesivno čuvati hranu, igračke, svoj krevet ili čak vlasnika. Problem eskalira kada netko, često dijete, pokuša prići tom "resursu", što može rezultirati teškim ugrizom.

Stručnjak objašnjava da je čuvanje resursa problematično ponašanje pri kojem pas u kućanstvu nauči čuvati određene predmete, hranu ili prostor, što dovodi do opasnih situacija. Prema njegovim riječima, do ugriza najčešće dolazi kada član kućanstva, a osobito dijete, nenamjerno izazove obrambenu reakciju psa.

Upravo zbog te opasnosti, prevencija čuvanja resursa postala je temeljni princip njegovih programa za obuku štenaca. Srećom, postoje metode kojima se takvo ponašanje može spriječiti ili ispraviti.

#resourceguarding #dogbehaviour #caninebehaviour #dogowner ♬ original sound - Will Atherton (MSc) @iamwillatherton The number one behaviour problem I've seen lead to dogs being surrendered, rehomed and ultimately put to sleep is resource guarding. It often starts small. A dog becomes possessive over food. Then toys. Then a bed. Then a space in the house. People ignore it because it seems manageable... Until one day somebody reaches for the resource and gets bitten. Far too often that person is a child. And sadly, that's when the consequences become very real. That's why I work so hard to prevent resource guarding before it ever develops. First, by teaching owners how to become high-level canine leaders so the dog never feels the need to take responsibility for valuable resources in the first place. Then by building impulse control. Then by implementing clear rules, boundaries and expectations. And finally by pairing all of that with excellent obedience and manners. When those foundations are in place, resource guarding is far less likely to develop, and if you do see the early warning signs, you're in a position to address them immediately before they become dangerous. Prevention is always easier than rehabilitation. #dogtraining

Ključ je u odnosu vlasnika i psa

"Rješenje problema započinje s vlasnicima, koji moraju postaviti temelje zdravog odnosa i preuzeti ulogu vođe. Vlasnici trebaju postati vođe koji grade odnos sa svojim psima u kojem ih životinje vide kao autoritet te od njih traže smjernice i usmjerenje. Jednom kada se takav odnos postigne velika većina problema s čuvanjem resursa neće se ni pojaviti", objašnjava Atherton.

Sljedeći je korak razvijanje "kontrole impulsa". Time se psi uče da, ako nešto zaista žele, prvo moraju naučiti upravljati tim impulsom i slijediti upute vlasnika, umjesto da reagiraju instinktivno i posesivno. Na to se nadovezuju jasna pravila i granice.

"Potrebno je uspostaviti pravila, granice i očekivanja koja se provode s iznimnom dosljednošću. Primjena svih ovih elemenata, u kombinaciji s osnovnom poslušnošću, dobrim ponašanjem i socijalizacijom, stvara savršenog psećeg suputnika", zaključuje trener pasa.

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