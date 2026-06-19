Pas vam spava više nego inače? Veterinar otkriva kad je to normalno, a kad znak za uzbunu

Provodi li pas veći dio dana drijemajući, a svejedno uspijeva prespavati cijelu noć? Suprotno uvriježenom mišljenju, to ne znači automatski da je bolestan ili jednostavno lijen. Iako je to nešto na što vlasnici pasa trebaju obratiti pozornost, jedan veterinar ponudio je umirujuće objašnjenje, ističući kako kućni ljubimci ne trate dane bez razloga.

Razumijevanje potreba kućnih ljubimaca može biti izazovno s obzirom na to da oni ne mogu izravno reći što ih muči. Međutim, psi koriste cijelo svoje tijelo i specifična ponašanja kako bi prenijeli svoje osjećaje i brige. Upravo zato, obraćanje pozornosti na ono što četveronožni prijatelj radi može biti nevjerojatno korisno, nudeći važne tragove o njegovom stanju. Jednom kada vlasnici prepoznaju ta ponašanja, bit će u mnogo boljoj poziciji da shvate što im njihov ljubimac pokušava poručiti, piše Mirror.

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Koliko je sna psima potrebno?

Veterinar Ben Simpson-Vernou tvrdi: "Ako ljubimac spava i do 18 sati dnevno, to se smatra potpuno normalnim. Iako mnogi pretpostavljaju da je psima, kao i ljudima, dovoljno osam sati sna, istina je znatno drukčija. Lako je pretpostaviti da bi osam sati moglo biti dovoljno, kao i ljudima, ali zapravo je potreba za snom kod pasa bliža 12 do 14 sati. Nekim jedinkama treba i 18 sati sna, poput divovskih pasmina, štenaca i vrlo aktivnih pasa."

Psi su, kao i ljudi, dnevna bića, što znači da pretežno spavaju noću. No, za razliku od ljudi, klasificirani su kao polifazični spavači, što znači da imaju više ciklusa spavanja tijekom dana.

"To nije lijenost ili dosada, to je samo normalan pseći san", dodaje veterinar. Problem nastaje kada psi ne dobiju dovoljno dnevnog sna. Na primjer, psi koji idu u dnevni boravak za pse mogu biti neprestano stimulirani, ili oni koji žive u užurbanom domu s malom djecom možda nemaju priliku povući se i odrijemati, što je za njih iznimno važno.

Znakovi nedostatka sna

Nedostatak sna, između ostalog, imat će značajan utjecaj na ponašanje psa. Kao i kod ljudi, nedostatak kvalitetnog odmora može dovesti do povećane razdražljivosti i nervoze.

"Poznato je da, ako osoba ne spava dovoljno, postaje mrzovoljna, a isto vrijedi i za pse. Mogu postati lakše frustrirani ljudima i drugim psima, a znamo da su anksiozna ponašanja češća kod ljudi i drugih vrsta kao rezultat neadekvatnog sna. Stoga se ispostavilo da postoji doslovna istina u izreci 'pusti pse koji spavaju na miru'", ističe dr. Simpson-Vernon.

Kvalitetan san, s druge strane, poboljšava kognitivne funkcije psa, pomaže u pamćenju naredbi i doprinosi emocionalnoj stabilnosti.

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Pet ključnih razloga za duže drijemanje

Stručnjaci su istaknuli pet ključnih razloga zbog kojih psi mogu spavati više tijekom dana, a oni uključuju dob, pasminu, dosadu, bolest i depresiju.

Baš kao i ljudi, psi koji se bore s bolešću ili se oporavljaju od medicinskih zahvata zahtijevaju više sna nego inače. Prekomjerno spavanje i bezvoljnost mogu biti rani znakovi bolesti koje ne bi trebalo zanemariti. Slično tome, psi koji se suočavaju s velikim životnim promjenama, poput preseljenja, dolaska novog člana obitelji ili gubitka voljene osobe, mogu biti pod rizikom od depresije i kao strategiju suočavanja mogu odabrati više spavanja.

Istraživanja su čak pokazala da psi mogu odražavati anksioznost i stres svojih vlasnika, što se izravno može odraziti na njihove obrasce spavanja.

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