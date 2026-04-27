Trenerica pasa otkriva: Ovo su znakovi da se vaš pas osjeća sigurno kod kuće

Pomoći psu da se osjeća sigurno u novom okruženju jedan je od najvećih izazova s kojima se vlasnici susreću, bez obzira na to jesu li udomili psa iz skloništa ili su kući doveli pažljivo odabrano štene od uzgajivača.

Iako psima iz skloništa često treba više vremena i podrške kako bi se prilagodili, ni štenci iz provjerenih uzgajivačnica ne navikavaju se odmah. Zbog toga se mnogi vlasnici pitaju kako prepoznati trenutak kada se njihov pas uistinu opustio i počeo osjećati kao kod kuće.

Pet pokazatelja sigurnosti kod pasa

"Kada se pas osjeća sigurno kod kuće, opušta se, traži povezanost sa svojim vlasnikom i vjeruje mu kao vođi. Pravi osjećaj sigurnosti stvara smireno samopouzdanje. To je u konačnici znak sretnog i zadovoljnog psa", objašnjava Shannon Walker, trenerica pasa i stručnjakinja za ponašanje pasa iz Kanade. Stoga je izdvojila sljedeće znakove koji upućuju na emocionalnu sigurnost.

1. Opušten govor tijela

Izjavila je za Newsweek: "Ako vaš pas ima blag pogled, opuštena usta, opuštene uši i rep, to znači da se fizički osjeća ugodno i nije u stanju povišene pripravnosti. Takav pas osjeća emocionalnu sigurnost i nije na oprezu."

2. Miran san i ustaljeno ponašanje

Američki kinološki klub navodi da psi veći dio dana provode spavajući ili odmarajući se, zbog čega obrasci njihova sna mogu biti dobar pokazatelj koliko se osjećaju sigurno.

"Ako vaš pas čvrsto spava i brzo se smiri, to pokazuje da vjeruje okruženju i očekuje brigu", dodaje Walker.

3. Samouvjeren pristup ljudima

Jedan groomer je istaknuo da psi koji se brzo opuste u salonu najčešće dolaze iz stabilnih i brižnih domova. Trenerica pasa je pojasnila: "Ako vaš pas rado dolazi k vama, traži blizinu ili nježan kontakt, to znači da vam vjeruje i da se osjeća sigurno kada traži pažnju."

4. Mirno hranjenje i zdrav apetit

Istraživanja su pokazala da psi u kućanstvima s više pasa, osobito oni plašljivi, impulzivni ili kastrirani mužjaci, češće pokazuju ponašanja poput agresije, izbjegavanja ili brzog uzimanja hrane.

Agresivno čuvanje resursa obično se ne javlja zajedno s izbjegavanjem ili ubrzanim jedenjem, dok se ta dva ponašanja često pojavljuju zajedno, što upućuje na to da psi razvijaju relativno stabilne strategije kada je riječ o vrijednim resursima.

"Ako vaš pas jede opušteno, bez potrebe da čuva hranu ili pokazuje tjeskobu, to znači da nije pod stresom i da vjeruje kako će imati dovoljno hrane", napominje.

5. Zaigranost i znatiželja

Igra je važan dio života svakog psa; ne samo da jača odnos između psa i vlasnika, nego i pomaže u trošenju viška energije. Walker objašnjava da je jasan znak da pas nije pod stresom ako pokazuje znatiželju i rado se igra.

Praćenjem ovih ponašanja vlasnici mogu bolje procijeniti emocionalno stanje svojeg ljubimca i poduzeti konkretne korake kako bi izgradili stabilno i povjerljivo okruženje u domu.

