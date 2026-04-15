Veterinari objasnili zašto psi češće povraćaju na proljeće: 'U ovim situacijama hitno tražite pomoć'

S dolaskom proljeća i porastom temperatura budi se priroda, a rastu i aktivnosti pasa. Međutim, to razdoblje za brojne vlasnike donosi i određene izazove, među kojima se posebno ističe češća pojava povraćanja kod pasa.

Iako epizoda povraćanja može biti bezazlena, u proljeće se javljaju određeni okidači, od konzumacije mlade trave do sezonskih alergija. Ključno je razumjeti potencijalne uzroke tog ponašanja i znati prepoznati kada je potrebna veterinarska intervencija, piše Royal Kennel Club.

Zašto psi jedu travu?

Jedno od najčešćih ponašanja koje vlasnici primjećuju jest pojačana želja pasa da jedu travu. Uvriježeno je mišljenje da to čine isključivo kako bi izazvali povraćanje i ublažili mučninu, no znanstveni dokazi ukazuju na nešto složeniju sliku. Iako jedenje trave može iritirati želučanu sluznicu i posljedično dovesti do povraćanja, to često nije primarni cilj zbog kojeg psi to rade. Istraživanja su pokazala da, iako gotovo 80 posto pasa povremeno jede biljke, tek manje od četvrtine njih nakon toga redovito povraća.

Veterinari navode nekoliko mogućih razloga. "Iako mnogi vlasnici vjeruju da je jedenje trave namjeran čin kako bi izazvali povraćanje, za većinu pasa to je instinktivno ponašanje. Mogući uzroci uključuju nadopunu prehrane vlaknima, što poboljšava probavu, ili jednostavno uživaju u okusu i teksturi. Ponekad je to puka dosada ili ponašanje naslijeđeno od predaka", objašnjava dr. Sarah Williams, veterinarka s Royal Veterinary College u Londonu.

Foto: Shutterstock

Skrivene opasnosti u okolišu

Iako je jedenje netretirane trave uglavnom bezopasno za kućne ljubimce, problem nastaje kada trava postane prijenosnik opasnosti. Travnjaci tretirani herbicidima i pesticidima mogu biti toksični i izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Osim toga, u proljeće niču i brojne ukrasne biljke koje su otrovne za pse. Cvijeće poput narcisa, tulipana i šafrana može uzrokovati teške probavne smetnje, uključujući povraćanje i proljev.

Jedna znanstvena studija upozorila je na rizik od stvaranja takozvanih fitobezoara – čvrstih nakupina neprobavljenog biljnog materijala koje mogu uzrokovati opstrukciju probavnog sustava. Utvrđeno je da se ovi slučajevi češće javljaju u proljeće i jesen, a povraćanje je bio jedan od glavnih kliničkih znakova kod gotovo polovice pogođenih životinja.

Utjecaj sezonskih alergija

Poput ljudi, značajan postotak pasa, procjenjuje se više od 15 posto, pati od sezonskih alergija, a proljeće je vrhunac sezone za pelud drveća, trave i korova. No, za razliku od ljudi čiji su simptomi najčešće respiratorni, psi alergije primarno manifestiraju kroz kožu.

"Glavni pokazatelji sezonskih alergija kod pasa su dermatološke prirode – intenzivan svrbež, crvenilo kože, neprestano lizanje šapa i kronične upale ušiju. Snažna alergijska reakcija može izazvati sustavni upalni odgovor koji povremeno može zahvatiti i probavni sustav te rezultirati povraćanjem ili proljevom", ističe dr. Jerry Klein, veterinar Američkog kinološkog kluba (AKC).

Foto: Shutterstock

Kada je vrijeme za posjet veterinaru?

Povremena epizoda povraćanja, pogotovo ako je pas nakon toga aktivan i normalnog ponašanja, obično nije razlog za paniku. Možete mu privremeno, na 12 do 24 sata, uskratiti hranu kako bi se probavni sustav smirio, uz stalan pristup svježoj vodi. Nakon toga, preporučuje se ponuditi manji, lako probavljiv obrok poput kuhane piletine i riže.

Ipak, određeni simptomi zahtijevaju hitnu veterinarsku intervenciju. Potražite stručnu pomoć ako vaš pas:

Povraća učestalo, projektilno ili u velikim količinama.

Epizode povraćanja traju dulje od 24 sata.

U povraćenom sadržaju primijetite svježu krv (crvena) ili probavljenu krv (tamna, poput taloga kave).

Pokazuje druge kliničke znakove poput slabosti, letargije, bolova, proljeva ili potpunog gubitka apetita.

Postoji sumnja da je progutao otrovnu biljku, kemikaliju ili strano tijelo.

POGLEDAJTE GALERIJU

