Pas je vjerojatno nesretan ako radi ove četiri stvari: 'Često prolazi nezapaženo'

Većina vlasnika pasa svoje ljubimce smatra članovima obitelji, a iskazivanje nježnosti poput maženja i grljenja prirodan je način izražavanja ljubavi. Stručnjaci upozoravaju da mnogi vlasnici, u najboljoj namjeri, pogrešno tumače signale koje im psi šalju, osobito u trenucima stresa ili nelagode, piše Mirror.

Philip Legood, psiholog i trener pasa, ističe: "Psi komuniciraju suptilnim govorom tijela koji često prolazi nezapaženo. Prepoznavanje ovih znakova ključno je za sretan i zdrav suživot".

Ključni znakovi koje ne smijete ignorirati

Iako se čini da je zagrljaj univerzalan znak privrženosti, psi ga mogu doživjeti potpuno drugačije. "Čvrsto obavijanje rukama pas može protumačiti kao prijetnju ili ograničavanje slobode, što izaziva tjeskobu", objašnjava Legood. On navodi četiri jasna pokazatelja da se pas ne osjeća ugodno.

"Prvi znak je ukočeno držanje tijela; umjesto da bude opušten, pas postaje napet", kaže Legood. "Drugi važan signal su uši priljubljene uz glavu – ako su povučene unatrag, to je jasan pokazatelj straha. Treći znak je učestalo oblizivanje usana ili nosa kada nema hrane, što je tipično umirujuće ponašanje. Naposljetku, tu je i takozvani 'pseći osmijeh'. Iako ljudima može djelovati simpatično, povlačenje usana unatrag i pokazivanje zuba zapravo je znak upozorenja", dodaje. Uz ove signale, često se javlja i podignuta šapa, što ukazuje na nesigurnost.

Foto: Pexels

Dugoročne promjene u ponašanju

Osim trenutačnih reakcija na određene situacije, važno je pratiti i opće ponašanje psa. Dugotrajna nesreća ili stres mogu se manifestirati na različite načine. Jedan od najočitijih znakova je letargija i gubitak interesa. Ako se pas više ne raduje šetnjama ili igračkama koje je nekoć obožavao, to može biti znak da nešto nije u redu.

Promjene u apetitu, poput odbijanja hrane ili poslastica bez očitog medicinskog razloga, također su alarm. Neki psi počinju spavati znatno više nego inače, izbjegavajući interakciju s ukućanima. S druge strane, destruktivno ponašanje, kao što je žvakanje namještaja ili obuće, često je posljedica nakupljene frustracije i nedostatka mentalne stimulacije.

Brzi test za procjenu stresa

Veterinarski stručnjaci preporučuju i jednostavan P.E.E.P. test za brzu procjenu stanja vašeg ljubimca. Test se sastoji od četiri točke promatranja:

P (Posture/Držanje tijela): Je li pas pogrbljen, napet, skupljen ili u obrambenom stavu?

E (Eyes/Oči): Jesu li mu oči širom otvorene, vidi li se bjeloočnica ili su zjenice proširene?

E (Ears/Uši): Čini li se da su im uši priljubljene ili zabačene unatrag?

P (Position/Položaj, reakcija): Okreće li se vaš ljubimac, skriva li se, bježi ili se ukopao na mjestu (smrznuo)?

Za razliku od toga, sretan pas ima opušteno tijelo, rep koji maše u širokim lukovima i uši u prirodnom položaju. Lice mu je mekano, s lagano otvorenim ustima, a često samoinicijativno traži igru i kontakt.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nije Lesi nego Dapange, ali vratio se kući i poveo drugih šest ukradenih pasa