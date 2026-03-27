Oni se boje: Zaštitite kućne ljubimce za vrijeme orkanskih udara vjetra

Dok oluja Deborah donijela je olujni vjetar, obilnu kišu i snijeg diljem Hrvatske, a crveni alarmi su na snazi za četiri regije, mnogi vlasnici kućnih ljubimaca suočavaju se s dodatnim izazovom: panikom četveronožnih ljubimaca.

Astrafobija, ili strah od grmljavine i munja, čest je problem koji psima i mačkama može uzrokovati ogroman stres. No, uz ispravan pristup i malo pripreme, moguće im je značajno olakšati za njih teške trenutke, piše PetMD.

Uzroci uplašenosti životinja

Ono što je za ljude samo neugodna buka, za pse i mačke je zastrašujuće iskustvo. Njihov sluh je daleko osjetljiviji od ljudskog, zbog čega im zvuk orkanskog i olujnog vjetra može biti fizički bolan. No, problem nije samo u zvuku. Životinje mogu osjetiti promjene u atmosferskom tlaku i nakupljanje statičkog elektriciteta u zraku puno prije nego što oluja stigne, što im stvara osjećaj tjeskobe.

Neki veterinari vjeruju da psi tijekom oluje mogu osjetiti i neugodne elektrostatičke šokove na krznu. Uz to, ako još ima i grmljavine, iznenadni bljeskovi munja u zamračenom prostoru dodatno ih dezorijentiraju i plaše.

Znakovi anksioznosti su očiti: drhtanje, ubrzano dahtanje, cviljenje, slinjenje, nervozno hodanje ili traženje skrovišta. U stanju potpune panike, neki ljubimci mogu postati i destruktivni, grebati vrata ili pokušati pobjeći, zbog čega je ključno djelovati preventivno.

Načini brige o kućnim ljubimcima

Najvažniji korak je osigurati ljubimcu sigurno mjesto na koje se može povući. To može biti njihov transporter, ormar, kupaonica ili bilo koji kutak stana bez prozora. To mjesto je potrebno prekriti dekom kako bi se prigušili zvukovi i blokirala svjetlost. Važno je nikada ne izvlačiti životinju na silu iz njenog skloništa; potrebno joj je dopustiti da sama odluči kada se osjeća dovoljno sigurno da izađe.

Ljubimci su vješti u čitanju emocija vlasnika. Ako je vlasnik nervozan i napet, prenijet će tu anksioznost na ljubimca. Zato je ključno da vlasnik ostane smiren. S ljubimcem je potrebno razgovarati tihim i umirujućim glasom. Suprotno uvriježenom mišljenju, maženje i tješenje uplašenog psa ne pojačava njegov strah. Strah je nevoljna emocionalna reakcija, a blizina i nježnost vlasnika pružaju im prijeko potrebnu sigurnost. Ljubimca se nikada ne smije kažnjavati zbog ponašanja uzrokovanog strahom jer se time situacija samo pogoršava.

Vanjske podražaje potrebno je zamaskirati. Spuštanjem roleta ili navlačenjem gustih zavjesa blokiraju se neželjeni zvukovi vjetra ili potencijalni bljeskovi munja. Zvukovi grmljavine i vjetra mogu se neutralizirati uključivanjem televizora, umirujuće klasične glazbe ili bijelog šuma.

Odvraćanje pažnje također može biti vrlo učinkovito. Ljubimcu se može ponuditi omiljena igračka, slagalica napunjena hranom ili ukusna poslastica. Aktivnosti poput žvakanja i lizanja djeluju umirujuće na pse. Ako je ljubimac raspoložen za igru, to je prilika za stvaranje pozitivne asocijacije na olujno vrijeme.

Tijekom trajanja oluje Deborah, sve ljubimce, pa i one koji inače borave vani, obavezno je potrebno uvesti u kuću. Šetnje treba svesti na minimum i obavljati ih isključivo na povodcu jer se uplašen pas lako može otrgnuti i pobjeći. Ako je anksioznost ljubimca izrazito teška, preporučuje se kontaktirati veterinara koji može preporučiti biljne preparate ili, u krajnjem slučaju, blaga sredstva za smirenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Nije Lesi nego Dapange, ali vratio se kući i poveo drugih šest ukradenih pasa