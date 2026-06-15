Ne može mu nitko ništa: Navijač San Antonija sam udara stotine navijača New Yorka

New York Knicksi su proslavili svoj prvi NBA naslov u više od pet desetljeća, ali nisu svi navijači napustili Madison Square Garden u svečanom raspoloženju.

Videozapis koji kruži društvenim mrežama prikazuje usamljenog navijača San Antonio Spursa koji nosi dres Dennisa Rodmana i pokušava se potući s velikom gomilom navijača Knicksa unutar Penn Stationa nakon pobjede New Yorka u 5. utakmici.

Snimka prikazuje muškarca kako gura nekoliko ljudi, juri druge i zadaje više udaraca dok ga navijači Knicksa okružuju i viču sa svih strana.

U jednom trenutku, policajac se umiješa i pokuša smiriti situaciju prije nego što otprati navijača dok ga članovi gomile nastavljaju provocirati. Nije jasno što je izazvalo sukob niti je li netko od sudionika uhićen ili ozlijeđen.

This one Spurs fan is ready to take on all of New York City tonight pic.twitter.com/ad7SPMDR1K — Barstool Sports (@barstoolsports) June 14, 2026

Kaotična scena dogodila se nakon što su Knicksi pobijedili Spurse i osvojili NBA finale 4-1, osiguravši prvo prvenstvo franšize od 1973. godine.

Za neke se slavlje pretvorilo u nered.

Videozapisi iz blizine Times Squarea prikazuju zapaljeni školski autobus dok su tisuće navijača preplavile ulice kako bi proslavili povijesnu pobjedu. Drugi isječci prikazuju velike gužve i ljude kako se penju na vozila, pale vatromet i sukobljavaju s policijom.

Incident na Penn Stationu posljednji je u nizu sukoba navijača tijekom finala.

Nasilje je izbilo nakon 3. utakmice u New Yorku kada je navijač Spursa navodno napadnut usred kaosa nakon utakmice u blizini Bryant Parka. Te noći policija je privela 21 osobu, a nekoliko policajaca njujorške policije zadobilo je ozljede dok su se gomile prelijevale na okolne ulice.

Još jedan incident dogodio se nakon 4. utakmice kada je 17-godišnji navijač Knicksa pretučen tijekom tučnjave koja je prenosila uživo, a koja je navodno započela nakon što je muškarac viknuo "Spursi u 7". Tinejdžer je hitno prevezen u bolnicu Bellevue u New Yorku, gdje se kasnije probudio iz kome i nalazio se u kritičnom, ali stabilnom stanju.

Rastuće napetosti potaknule su bivšeg gradonačelnika San Antonija Rona Nirenberga da pozove navijače Spursa da ostanu puni poštovanja prije 5. utakmice, dok je vlasnik Knicksa James Dolan zatražio suzdržanost nakon pobjede u prvenstvu.