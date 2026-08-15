Bilića zaludio 'Sergio Busquets iz Nijmegena': Dovodi ga u Vatrene? 'Ja sam sto posto Hrvat'

U hodnicima Hrvatskog nogometnog saveza polako se slaže mozaik za novu eru. Povratkom Slavena Bilića na klupu reprezentacije, otvorena je i svojevrsna audicija za pozicije koje su se posljednjih godina pokazale deficitarnima. Dok se nacija nada ostanku kapetana Luke Modrića, Bilićev radar hvata signale i iz manje očekivanih smjerova. Jedan od najjačih dolazi iz Nizozemske, gdje 27-godišnji Splićanin Darko Nejašmić proživljava drugu nogometnu mladost, a njegove izvedbe toliko su impresivne da su mu mediji nadjenuli nadimak koji sve govori - "Busquets iz Nijmegena". Bivši veznjak Hajduka i Osijeka, kojeg su mnogi prerano otpisali, na korak je do ispunjenja dječačkog sna i poziva u A reprezentaciju Hrvatske.

Junak europske senzacije

Priča o Nejašmićevoj renesansi kulminirala je u trećem pretkolu Lige prvaka, u dvomeču koji je njegov NEC Nijmegen pretvorio u jednu od najljepših priča europskog ljeta. Protivnik je bio favorizirani grčki velikan Olympiacos, no nizozemska momčad, predvođena tihim metronomom iz Hrvatske, pokazala je zube. Nakon 0-0 u Pireju, gdje je Nejašmić već bio među najboljima na terenu, uslijedio je uzvrat za pamćenje na stadionu De Goffert. Bila je to večer istinske drame. Gosti su poveli početkom drugog poluvremena golom Ayouba El Kaabija i činilo se da san o Ligi prvaka blijedi. Ipak, NEC se nije predavao. Bryan Linssen je u 70. minuti izjednačio, a deset minuta prije kraja Kostas Fortounis dobio je izravni crveni karton nakon grubog prekršaja upravo nad Nejašmićem, što je domaćinu dalo vjetar u leđa. Utakmica je otišla u produžetke, a tamo je Emre Mor postao junak pogotkom za konačnih 2-1 i prolaz u doigravanje.

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Iako nije bio strijelac, cjelokupna nizozemska javnost proglasila je Darka Nejašmića apsolutnim igračem utakmice. Njegova statistika bila je zapanjujuća i savršeno je oslikavala dominaciju na sredini terena. Odigrao je svih 120 minuta, imao je čak 113 dodira s loptom, 71 točno dodavanje, dvanaest osvojenih lopti, pet čišćenja, dvije presječene lopte te osam dobivenih duela od četrnaest. Nizozemski ESPN i Voetbal International dodijelili su mu najviše ocjene, a novinari su ga nakon susreta izravno upitali godi li mu usporedba sa Sergiom Busquetsom.

"Hvala na tome jer iznimno volim Busquetsa, ali mislim da sam malo drugačiji igrač. No, jasno mi je na što mislite, tako su me povremeno zvali i na početku karijere u Hajduku", skromno je odgovorio Nejašmić.

Ključni čovjek avangardnog sustava

Da bi se u potpunosti shvatila Nejašmićeva važnost za NEC, potrebno je zaviriti u taktičku ploču trenera Dicka Schreudera. Njegova momčad igra u nominalnoj 3-4-2-1 formaciji, no to je tek puka formalnost. U praksi, radi se o jednom od najluđih i najofenzivnijih sustava u Europi. Bočni igrači odbijaju da ih se naziva "wing-backovima" i inzistiraju na tome da su krila, a s dvojicom kontrolnih i dvojicom ofenzivnih veznjaka, NEC često stvara romb u sredini terena. U napadu redovito ostaje šest igrača visoko na protivničkoj polovici, a nakon izgubljene lopte odmah se kreće u agresivni gegenpressing. Prošle sezone bili su momčad s najviše osvojenih lopti u visokoj zoni u cijeloj Eredivisie, što im je donijelo i povijesno treće mjesto u prvenstvu.

Takav hrabar, gotovo hazarderski pristup nogometu ostavlja golem prostor iza leđa vezne linije i obrane. Upravo tu na scenu stupa Darko Nejašmić. On je osigurač, korektor i mozak operacije. Njegova zadaća je čitati igru, presijecati napade, pokrivati prostor i biti prva opcija za iznošenje lopte. Njegova smirenost i nogometna inteligencija ljepilo su koje drži ovu avangardnu strukturu na okupu. Trener Schreuder nije skrivao oduševljenje:

"Nejašmić svojom igrom čini i suigrače oko sebe boljima."

Nizozemci su to odavno prepoznali. Navijački portal ForzaNEC proglasio ga je najboljim igračem kluba prošle sezone, a bivši reprezentativac Marciano Vink izjavio je kako bez problema može igrati u Ajaxu, PSV-u ili Feyenoordu.

Put posut trnjem: od otpisanog do heroja

Njegov put do zvijezda bio je sve samo ne lagan. Kao produkt Hajdukove akademije, debitirao je za prvu momčad 2017. godine, no prava afirmacija nikad nije stigla. Pod vodstvom Igora Tudora početkom 2020. gotovo je potpuno izbačen iz momčadi, da bi pod Paolom Tramezzanijem u travnju 2021. bio prebačen u drugu momčad. Situacija je kulminirala kada je na mostu kod Poljuda osvanuo uvredljiv transparent upućen njemu i njegovu ocu:

"On glup, a menadžer smeće. Hajduk nitko ucjenjivati neće." Bio je to gorak kraj splitske epizode. Spas je pronašao u Osijeku, gdje mu je Nenad Bjelica dao puno povjerenje. Odmah je postao standardan, a Osijek ga je otkupio za 1,25 milijuna eura. Nakon 113 nastupa za bijelo-plave, uslijedio je šokantan transfer u Sharjah FC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mnogi su tada pomislili da je to oproštaj od ozbiljnog nogometa.

Međutim, pokazalo se da je to bio potez karijere. Nakon samo jedne sezone, Nejašmić se vratio u Europu, i to kao slobodan igrač. NEC Nijmegen prepoznao je priliku i doveo ga bez odštete, što se danas čini kao jedan od najboljih poslova u novijoj klupskoj povijesti. U Nizozemskoj je pronašao savršeno okruženje za svoj talent i konačno pokazao kvalitetu u koju su neki prestali vjerovati.

Odanost Hrvatskoj i Bilićev poziv

Dok je gradio karijeru u Nizozemskoj, Nejašmić se našao i na raskrižju reprezentativnih puteva. S obzirom na to da mu je majka iz Bosne i Hercegovine, tadašnji izbornik Sergej Barbarez kontaktirao ga je s namjerom da ga pozove u redove "Zmajeva". Nejašmić je bio jasan. Uljudno se zahvalio na pozivu i poručio:

“Majka mi je iz Bosne i poštujem tu zemlju, ali ja sam sto posto Hrvat. Čak i ako nikada ne zaigram za reprezentaciju, ne mogu igrati za drugu zemlju,” rekao je Nejašmić za portal ForzaNEC i time otklonio sve nedoumice.

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Bila je to odluka donesena srcem, a čini se kako će se strpljenje isplatiti. Slaven Bilić, poznat po tome da daje priliku igračima koji se nametnu formom, pomno prati njegove igre. U situaciji kada Hrvatska traži dugoročno rješenje na poziciji zadnjeg veznog, profil igrača kakav je Nejašmić nameće se kao logičan izbor. Uz kapetana Dinama Josipa Mišića, Nejašmić je glavni kandidat za popunjavanje te važne uloge.

Očekuje se da će se njegovo ime naći na Bilićevom popisu za rujanske utakmice Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Njegova priča služi kao podsjetnik da se upornost, rad i vjera u vlastite mogućnosti na kraju isplate, čak i kada se čini da su sva vrata zatvorena. Od otpisanog talenta u Hajduku do "Busquetsa iz Nijmegena" i praga reprezentacije - Darko Nejašmić spreman je za svoje vatreno krštenje.