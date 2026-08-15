Čitava Španjolska priča o klincu (15) koji se igra s odraslima

"Ne moraš završiti srednju školu da bi dobio diplomu". Na ovaj način počinje tekst španjolska Marca o 15-godišnjem talentiranom igraču Marcu Santosu. Zvjezdani mladi igrač na pragu je ostvarenja sna kojem mnogi mladi ljudi teže. Marc Santos, mladi igrač Levantea bio je glavna tema razgovora ovog ljeta u sportskom kompleksu Buñol, a u nedjelju bi mogao postati najmlađi igrač koji je debitirao u dresu Levantea, u utakmici protiv Espanyola u 1. kolu La Lige.

Igrač rodom iz Massanasse bit će dio prve momčadi Granota tijekom ove sezone, iako ima ugovor s rezervnom momčadi nakon što je u ovoj predsezoni, a i u završnici prošle sezone, pokazao da ima kvalitetu za zaslužiti tu poziciju.

"On je igrač za prvih 11. Zaslužio je to, kao i svi ostali. Istina je da ako neće igrati, treba mu dati priliku u drugim klubovima, ali prošle godine sam već bio jasan oko toga. On je igrač za prvih 11 “, istaknuo je Luís Castro na konferenciji za novinare u petak.

Marc Santos se pridružio Levanteovoj omladinskoj akademiji na pred-Benjaminovoj razini, a njegov napredak nije prošao nezapaženo. Valencijski igrač predstavljao je Španjolsku na raznim omladinskim razinama , kako regionalno, gdje je osvojio španjolsko prvenstvo s valencijskom U14 momčadi u travnju 2024., tako i nacionalno na U16 razini.

Prošlog siječnja debitirao je za Levanteovu Juvenil A momčad i, od dolaska portugalskog trenera, njegov razvoj se stalno povećavao, što je dovelo do nastupa na treninzima prve momčadi. Tijekom ove predsezone odigrao je ukupno 42 minute, 30 protiv Albacetea i još dvanaest protiv Villarreala, a sutra bi mogao debitirati protiv Espanyola.

U gotovo stoljetnoj povijesti španjolske La Lige samo je pet nogometaša nastupilo u prvenstvu u tako ranoj dobi.

Rekord najmlađeg igrača pripada Luki Romeru. Argentinski ofenzivac rođen u Meksiku debitirao je za Mallorcu 24. lipnja 2020. protiv Real Madrida. Kada je u završnici utakmice ušao s klupe, imao je samo 15 godina i 219 dana. Mallorca je izgubila 2-0, ali je Romero tim nastupom srušio rekord star više od osam desetljeća.

Prethodni rekorder bio je Francisco Bao Rodríguez, poznat pod nadimkom Sansón. On je u sezoni 1939./40. za Celtu Vigo debitirao s 15 godina i 255 dana. Sansónov je rekord trajao približno 80 godina, što dovoljno govori koliko je rijetko da klub na prvoligaški teren pošalje igrača te dobi.

Na trećem je mjestu Pedro Irastorza, koji je 1933. nastupio za Real Sociedad sa 15 godina i 288 dana. Samo dan stariji bio je Óscar Ramón kada je 1984. debitirao za Real Zaragozu. Njegov prvi nastup dogodio se tijekom štrajka profesionalnih nogometaša, zbog kojeg su klubovi morali koristiti igrače iz svojih omladinskih i amaterskih momčadi.

Peto mjesto zauzima najpoznatije ime s popisa, svjetski prvak sa Španjolskom Lamine Yamal. Barcelonino čudo od djeteta debitiralo je 29. travnja 2023. protiv Real Betisa sa 15 godina i 290 dana. Ušao je u završnici susreta i odmah pokazao zašto ga smatraju iznimnim talentom. Oduzeo je jednu loptu, zaprijetio udarcem te stvorio dobru priliku za suigrača. Postao je najmlađi Barcelonin debitant u povijesti La Lige, iako ne i najmlađi ligaški debitant uopće.