Ovo morate vidjeti: Pogledajte kanadere u dramatičnoj borbi s vatrom, prizori iz zraka su spektakularni

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KAKVI PRIZORI /

U borbi protiv požara, uz vatrogasce, kanaderi su jedno od najvažnijih oružja koje Hrvatska ima.

MORH je objavio snimke njihovih akcija na području Omiša, Pelješca i Zadra, gdje su požare gasili kanderi i Air Tractori.

"Mi smo profesionalci koji rade svoj posao, to je naš posao. Mi dajemo maksimum da bi zaštitili hrvatske građane i stvarno se trudimo to napraviti najbolje što znamo i umijemo", rekao je Milan Došen, zapovjednik 855. protupožarne eskadrile.

Više pogledajte u prilogu.