Ovo morate vidjeti: Pogledajte kanadere u dramatičnoj borbi s vatrom, prizori iz zraka su spektakularni

VINARI ZBRAJAJU ŠTETU /
U samo nekoliko minuta uništeno je 25 godina njihovog truda: 'Sve je nestalo u plamenu i dimu'
U borbi protiv požara, uz vatrogasce, kanaderi su jedno od najvažnijih oružja koje Hrvatska ima.
MORH je objavio snimke njihovih akcija na području Omiša, Pelješca i Zadra, gdje su požare gasili kanderi i Air Tractori.
"Mi smo profesionalci koji rade svoj posao, to je naš posao. Mi dajemo maksimum da bi zaštitili hrvatske građane i stvarno se trudimo to napraviti najbolje što znamo i umijemo", rekao je Milan Došen, zapovjednik 855. protupožarne eskadrile.
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