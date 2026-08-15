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KAKVI PRIZORI /

Ovo morate vidjeti: Pogledajte kanadere u dramatičnoj borbi s vatrom, prizori iz zraka su spektakularni

U borbi protiv požara, uz vatrogasce, kanaderi su jedno od najvažnijih oružja koje Hrvatska ima.

MORH je objavio snimke njihovih akcija na području Omiša, Pelješca i Zadra, gdje su požare gasili kanderi i Air Tractori.

"Mi smo profesionalci koji rade svoj posao, to je naš posao. Mi dajemo maksimum da bi zaštitili hrvatske građane i stvarno se trudimo to napraviti najbolje što znamo i umijemo", rekao je Milan Došen, zapovjednik 855. protupožarne eskadrile.

Više pogledajte u prilogu.

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15.8.2026.
17:19
RTL Danas
PožarOmišPelješacZadarKanaderiMorhAir Tractor
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