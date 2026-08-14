Pred vatrogascima je duga noć. Zapovjednik: 'Prognoza nije dobra, vjetar bi mogao aktivirati požar'

Na omiškom području s vatrenom stihijom borilo se oko 300 vatrogasaca koji su svojom hrabrošću požar doveli pod kontrolu.

Iako je situacija trenutačno povoljna, još uvijek je aktivan dio požarišta na teško pristupačnom terenu u omiškom zaleđu. Pred njima je još jedna duga i neizvjesna noć.

Više o tome razgovarali smo s Josipom Hegerom, zapovjednikom vatrogasnih postrojbi Bjelovarsko-bilogorske županije.

Vaši ljudi sada odmaraju, obavili ste ovdje veliki posao, a rekli ste da ste i tijekom popodneva imali puno posla.

Tako je. Evo, kao što vidite, dio snaga se upravo vratio, dio snaga je odmarao. I mi u biti radimo dalje, imamo sastanak i pripremu za cijelu noć, tijekom koje moramo sve radnje odraditi.

Što ste točno radili tijekom poslijepodneva?

Radilo se o izdimljavanjima na mjestima gdje je nastao požar i to potencijalno prijeti da se ponovno aktivira. Ovdje nam je primarni zadatak čuvati taj rubni dio koji je u biti neizgoren, da se ne ponovi i da ne krene opet te da ne zahvati požar dio neizgorjelog bilja i raslinja.

Rekli ste da ste sinoć u 23 sata primili poziv. Kada ste krenuli? Kada ste stigli ovamo? Zapravo ste cijelo vrijeme bez stajanja.

Tako je. U 23 sata dobili smo poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika da smo u pripravnosti. Nakon toga, u ponoć je stigla obavijest glavnog vatrogasnog zapovjednika da smo aktivirani i snage su se prikupile. Krenuli smo u 1.30 ujutro. Ovim putem htio bih zahvaliti tim ljudima, koji su i profesionalci i dobrovoljci uz svoje obveze, što su ipak hrabro i humano pristali pomoći kolegama u sanaciji požara.

Vaš posao ovdje nije dovršen, tek se spremate za noć. Kakva je prognoza?

Prognoza nije dobra. Najavljuje se isto tako određeni vjetar koji je negativan, maestral, koji bi nam mogao aktivirati te izgorene površine i krenuti na onaj dio koji nije izgorio. Mi ćemo isto tako poduzeti određene mjere kako bismo tu smanjili rizik na najmanju moguću razinu.

Ovo je bio požar enormnih razmjera, bilo je jako puno ozlijeđenih civila kada su jučer pokušavali bježati odavde iz svojih ljetovališta, ali i ljudi koji su ovdje domicilni. Što biste vi kao iskusni vatrogasac savjetovali ljudima kada dođe do toga da moraju otići iz smještaja? Što je najvažnije?

Znamo svi da je to najteža odluka. Međutim, u tom trenutku moraju slušati ljude koji im daju upute da se pripremaju za evakuaciju. Ne smije se taj dio odgađati, ne smiju paničariti te trebaju uzeti one najbitnije stvari, najvažnije dokumente i slično. Jer ako se neki od tih elemenata ne ispoštuju, nastanu kolapsi u prometu, što znači blokiranje žurnih službi.