Branitelju Marinu kuća je izgorjela do temelja: 'Uzeo sam psa i kćer, ne znam što da radim'

Na zgarištu kod Omiša pronađeno je tijelo žene, sedmero osoba bori se za život, četvero teško ozlijeđenih prebačeno u Zagreb. Iza nas je noć kakvu Hrvatska ne pamti.

Službene verzije o tome što se točno dogodilo sa žrtvom koja je poginula u požaru zasad nema. Prije sat vremena završio je očevid, uz asistenciju HGSS-a i Državnog odvjetništva. Cijelo mjesto događaja osiguravala je policija.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o tri mlade djevojke, koje su pokušavale pobjeći od razornog požara. U jednom trenutku zatekle su se u vatrenom okruženju, pokušale pobjeći iz vozila, ali nažalost, jedna ženska osoba smrtno je stradala. Pronađena je oko 13.30 na samom požarištu u blizini te lokacije. Ostale dvije pretrpjele su ozljede - jedna težu, po zadnjim, doduše neslužbenim informacijama, nalazi se na respiratoru, dok je druga ženska osoba pretrpjela lakše ozljede.

Objekti nagoreni, potpuno uništeni

Ujutro smo čuli od premijera Andreja Plenkovića i Blaženka Bobana, predsjednika Kriznog stožera i župana Splitsko-dalmatinskog kako je sve što se tiče evakuacije funkcioniralo u najboljem redu. Međutim, u toj panici i brzini požara koji je u nekoliko sati progutao područje od gotovo 1000 hektara, teško je bilo brzo reagirati.

Ljudi su se ili sami spašavali, bježeći od vatre, dobar dio domaćih i gostiju, bježali su prema moru uz asistenciju lokalnih ljudi, koji su ih brodicama prebacivali na sigurno, ali jednako tako i pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova. Kako doznajemo, bilo i brodova Hrvatske ratne mornarice.

Razgovarali smo i s lokalnim stanovništvom. Oni su zadovoljni kako je sustav funkcionirao, prije svega načinom na koji su vatrogasci uložili trud da bi pokušali spasiti ljudske živote i imovinu. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo, šteta se još uvijek zbraja i pitanje je koliki će iznos biti. Ono što smo vidjeli na terenu zaista ne izgleda obećavajuće.r

Pokušali smo prebrojiti objekte - neki su nagoreni, neki potpuno uništeni, brojna osobna vozila su izgorjela, neka i na državnoj cesti D8, čekajući u koloni kako bi pobjegla od vozila. Nakon svega, bez obzira na materijalnu štetu koja je enormna, na neki način dobro završilo, jer je moglo završiti itekako teže.

Šetajući po terenu na brojnim mjestima susreli smo policijske tehničare, koji provode očevid na licu mjesta. Rekli su nam da će njihova patrola trajati "tko zna koliko", s obzirom na velike razmjere štete. Proći će dosta vremena dok ne saznamo prave razmjere štete, a najvažnije za te ljude je koliko će proći vremena dok im šteta bude nadoknađena.

Hrvatskom branitelju izgorjela kuća: 'Ne znam što mi je činiti'

Razgovarali smo i s Marinom Ozretićem iz Stanića koji je do zadnjeg pokušavao spasiti objekt. "Dokle god nismo vidjeli vatru poviše glava, moj rođak i ja nismo odustajali", priča nam Ozretić i dodaje da su polijevali sa svime što im se našlo pri ruci da bude manja šteta.

Kuća mu je u potpunosti izgorjela. "Šteta je enormna, nema razmjera. Ne znam što mi je činiti. Da nisam pobjegao, i ja bih nastradao", kaže Marin.

"Uzeo sam psa, kćer, odveo ih do Omiša. Sada mi se plače, ne znam što bih vam rekao. To mi je ušteđevina od cijelog života", govori nam sugovornik, inače hrvatski branitelj, koji je kuću gradio sa sada pokojnom suprugom.

"Svaki centimetar ove kuće sam napravio na svoju inicijativu i trud. Bože moj, dugo je trajala gradnja, pomalo sam gradio. Bila je jedna, pa druga, pa treća prostorija. Kada bih napravio jednu bio bih sretan da sam napravio nešto za sebe, i da mogu u stare dane imati zaštitu i gdje odmoriti se", dodaje Ozretić.

"Najvažnije je da je glava na ramenu, a kako će situacija odvijati, ne znam" zaključuje naš sugovornik i izražava sumnje da će država pomoći: "Hoće li ili neće, to je do njih."