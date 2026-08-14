Ministar Šušnjar gasio požar u Omišu: 'Želim istragu i jasne odgovore'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u petak je na društvenim mrežama objavio da je sudjelovao u gašenju požara u Omišu.

Ističe kako je teško riječima ispričati ono čemu je svjedočio: "Za mene je ova noć bila osobna. Ovdje godinama ljetujem, ovdje su mi obitelj, prijatelji i susjedi. Hvala Bogu, članovi obitelji na vrijeme su evakuirani, ali dok gledaš vatru kako se spušta prema kućama, teško je ostati miran. U tom trenutku samo razmišljaš jesu li tvoji najbliži sigurni i što će ostati kada svane."

Opisuje da su noć proveli zajedno, dežurali oko kuća, zalijevali dvorišta, gasili sitne iskre i gledali kako se približava vatra. "U takvim trenucima ne znače ništa ni funkcija ni položaj. Samo čekaš svaku novu informaciju i nadaš se da će ljudi koji stoje pred vatrom uspjeti zaustaviti ono najgore", istaknuo je Šušnjar.

'Želim istragu'

Zahvalio je vatrogascima: "Satima su bili tamo gdje je bilo najopasnije, iscrpljeni, u dimu i vatri, štiteći ljude i njihove domove. Oni su išli prema vatri. To se ne zaboravlja. Hvala svakom vatrogascu koji je noćas bio na terenu. Hvala svim službama i svima koji su pomagali susjedima, prijateljima i ljudima koje možda do jučer nisu ni poznavali."

Naglašava kako je i lani na istom području došlo do sličnog požara. "Kada se takve stvari ponavljaju, teško je jednostavno odmahnuti rukom i reći da je riječ o slučajnosti. Ne želim unaprijed donositi zaključke. Želim detaljnu istragu i jasne odgovore o tome kako je požar nastao. Osobno ću se založiti da javnost te odgovore dobije čim se utvrde činjenice", poručio je Šušnjar.

"Omiš, ljudi koji ovdje žive, oni koji su ovdje došli na odmor i svi koji su noćas strahovali za svoje obitelji i domove to zaslužuju. Pred nama je saniranje posljedica i pomoć svima koji su pretrpjeli štetu. Vlada Republike Hrvatske učinit će sve što bude potrebno. U to Omišani mogu biti sigurni. Naše su misli i molitve uz sve ozlijeđene koji se nalaze u bolnicama i nadamo se njihovu brzom oporavku. Materijalnu štetu možemo popravljati i nadoknađivati. Ljudski život ne možemo", zaključio je ministar i još jednom zahvalio svima koji su Omiš branili od buktinje.

Podsjetimo, Šušnjar je ranije za RTL Danas potvrdio kako je tijekom noći stigao na teren. Naveo je tada da se vatrena linija cijelo vrijeme kreće i dodao: "Mislim da ovo nije viđeno na ovim područjima, ne znam kako bih vam to opisao."

"Vatrogasci daju ljudske napore i ja im se ovim putem zahvaljujem. Ovo što oni rade prelazi ljudske moguće", ispričao je našoj reporterki Nikolini Radić.