Šušnjar se svađa sa srpskim medijem: 'Proglasili su me najgorim ustašom'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar čestitao je u srijedu Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja istaknuvši kako Hrvati nisu napadali, nego branili svoje domove, a onima koji tu istinu iskrivljuju, poručio je da se trebaju ispričati žrtvama velikosrpske agresije.

Šušnjar je u objavi na X-u poručio kako su u Kninu udareni temelji hrvatske države koji su natopljeni krvlju hrvatskih branitelja zbog čega danas Hrvatska stoji kao suverena i međunarodno priznata država.

Naveo je kako je Oluja spasila i Bosnu i Hercegovinu te omogućila mir, poručivši kako je to "istina koju treba iznova ponavljati, a danas slavimo istinu".

"Onima koji i danas pokušavaju iskriviti istinu poručujem: Hrvati nisu napadali, nego su branili svoje domove. Hrvati nisu osvajali, nego su oslobađali", napisao je Šušnjar.

Dok god oni preko Drine budu mirni, dodao je, mi ćemo graditi međuljudske i gospodarske odnose. Dok oni ne spoznaju istinu i ne suoče se s vlastitim djelima, ne mogu krenuti naprijed.

Reakcije iz Srbije i nova objava na X-u

Šušnjar se potom osvrnuo i na reakcije koje su njegove poruke izazvale u medijima u Srbiji. Naveo je da ga je vrh srbijanske politike već proglašavao ustašom, a da su ga sada njihovi "megafoni" proglasili i "najgorim ustašom".

"Ustaša, ali najgori", napisao je, dodajući da su zbog rekordnih vrućina redakcije opustošene jer dio tih, kako ih naziva, plaćenih megafona odmara u Hrvatskoj.

Već me vrh srbijanske politike proglašavao ustašom (djed joj Ante, prezime joj znate), a sada su na mene poslali svoje megafone.



Unijeli su ipak malo dodatne originalnosti pa su me, pazite sada, proglasili „NAJGORIM ustašom“.



Ustaša, ali najgori.



Rekordne su vrućine, a… pic.twitter.com/71ZLE5N2PX — Ante Šušnjar (@susnjar_a) August 6, 2026

Poručio je da su oni u Hrvatskoj "vrlo pristojni i poštuju naše zakone" te da su, dok je tako, dobrodošli. Dodao je i da mu je "djetinjstvo uz krave, raznošenje mlijeka i obećanja novih puteva ipak simpatičnija prekodrinska mitologija od Velike Srbije iz Gline i Židovskog groblja iznad Sarajeva".

"Laži su im ostale, ali čini se da su možda postale mirnodopske", zaključio je u toj objavi.