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BEZBRIŽNA PAUZA /

Dok publika iščekuje nove epizode 'Divljih pčela', Margarita Mladinić uživa na Korčuli

Dok publika iščekuje nove epizode 'Divljih pčela', Margarita Mladinić uživa na Korčuli
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Foto: RTL

U točkastom kupaćem kostimu, s maramom na glavi i sunčanim naočalama, pozirala je na drvenom čamcu

6.8.2026.
19:36
Hot.hr
RTL
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Margarita Mladinić (27), koja je gledateljima osvojila simpatije ulogom Tereze u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', slobodne dane između snimanja odlučila je provesti daleko od kamera.

Na Instagramu je podijelila fotografije s Korčule koje odišu pravom ljetnom atmosferom. U točkastom kupaćem kostimu, s maramom na glavi i sunčanim naočalama, pozirala je na drvenom čamcu, pokazujući kako uživa u suncu, kristalno čistom moru i opuštenom dalmatinskom ritmu.

Nakon napornih mjeseci provedenih na snimanju serije 'Divlje pčele', glumica očito koristi svaki trenutak za odmor i punjenje baterija. Dok njezin lik Tereza u seriji prolazi kroz nove izazove, Margarita je barem nakratko zamijenila filmski set bezbrižnim ljetnim danima, a pratitelji s oduševljenjem prate njezine objave s odmora.

 

Divlje PčeleRtlTerezaLjetovanje
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