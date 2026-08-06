Dok publika iščekuje nove epizode 'Divljih pčela', Margarita Mladinić uživa na Korčuli

Margarita Mladinić (27), koja je gledateljima osvojila simpatije ulogom Tereze u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', slobodne dane između snimanja odlučila je provesti daleko od kamera.

Na Instagramu je podijelila fotografije s Korčule koje odišu pravom ljetnom atmosferom. U točkastom kupaćem kostimu, s maramom na glavi i sunčanim naočalama, pozirala je na drvenom čamcu, pokazujući kako uživa u suncu, kristalno čistom moru i opuštenom dalmatinskom ritmu.

Nakon napornih mjeseci provedenih na snimanju serije 'Divlje pčele', glumica očito koristi svaki trenutak za odmor i punjenje baterija. Dok njezin lik Tereza u seriji prolazi kroz nove izazove, Margarita je barem nakratko zamijenila filmski set bezbrižnim ljetnim danima, a pratitelji s oduševljenjem prate njezine objave s odmora.