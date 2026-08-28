Milijuni za vrtiće, novac za vodoopskrbu i novo groblje: Evo tko je dobio zeleno svjetlo

Općine Preko, Fužine, Donji Kukuruzari, Visoko, Zmijavci i Generalski Stol zatražile su i dobile suglasnost Vlade da se zaduže kod različitih banaka, a sredstva će koristiti za financiranje kapitalnih projekata kako bi poboljšali infrastrukturu ili izgradili dječje vrtiće.

Općina Generalski Stol, koja se nalazi u Karlovačkoj županiji, gradi dječji vrtić, zbog čega joj treba kredit od dva milijuna eura. Dobila je suglasnost Vlade za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak s rokom otplate kredita od 20 godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,46 posto i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Milijuni za vrtiće

I Općina Visoko u Varaždinskoj županiji zadužuje se kod Zagrebačke banke kako bi izgradila dječji vrtić. Kredit iznosi milijun eura, a rok za njegovu otplatu je 10 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,60 posto te jednokratnu naknadu za zaprimanje i obradu zahtjeva u visini 0,10 posto od ugovorenog iznosa kredita.

Kako bi izgradila i opremila dječji vrtić, financirala rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, kao i ŠRC Marijan Šuto Mrma te kupila zemljište, Općina Zmijavci u Splitsko-dalmatinskoj županiji će se zadužiti kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Rok otplate kredita u iznosu 1,2 milijuna eura je 15 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,51 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Novac za vodoopskrbu

I Općina Donji Kukuruzari u Sisačko-moslavačkoj županiji ima nekoliko kapitalnih projekata u planu, kao što su digitalizacija usluga, ulaganje u šumsku infrastrukturu Lovča, izrada novelacije i projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže naselja Kostreši Bjelovački i spojni cjevovod za naselje Bjelovac.

Dobila je odobrenje za zaduženje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 720.000 eura, s rokom otplate kredita od 10 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,75 posto te bez naknade za obradu kredita.

Novo groblje

Općina Preko u Zadarskoj županiji zadužuje se kod Privredne banke Zagreb u iznosu od milijun eura, a tim će kreditom financirati izgradnju novog groblja u mjestu Preko.

Rok za otplatu kredita je 10 godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,4 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,15 posto od ugovorenog iznosa kredita.

Općina Fužine diže kredit kako bi financirala energetsku obnovu zgrade Vatrogasnog doma Fužine na adresi Dr. Franje Račkog 26a. Ova općina u Primorsko-goranskoj županiji dobila je za tu svrhu suglasnost Vlade za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 297.000 eura s rokom otplate kredita od 15 godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,25 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,20 posto od iznosa odobrenog kredita.