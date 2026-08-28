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Europski put otkrio je deset bolnih istina za hrvatski nogomet

Europski put otkrio je deset bolnih istina za hrvatski nogomet
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Foto: PIXSELL

Hrvatska je u kvalifikacije za europska natjecanja ušla s četiri kluba. Dinamo i Hajduk izborili su skupinu, a Varaždin i Rijeka su ispali

28.8.2026.
8:34
Antonela Ištvan
PIXSELL
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Kvalifikacije za europska natjecanja ovoga su ljeta donijele vrtlog emocija za navijače hrvatskih klubova. Dok je Hajduk nakon šesnaest godina čekanja napokon osigurao jesen u Europi, Dinamo se na posljednjoj stepenici oprostio od Lige prvaka. Rijeka i Varaždin svoj su put očekivano završili. Iza pomiješanih rezultata kriju se, međutim, važne lekcije koje definiraju sadašnjost i budućnost domaćeg klupskog nogometa. Ovo je deset bolnih istina koje smo naučili.

Domaća dominacija nije ulaznica za elitu

Ponovno osvajanje dvostruke krune u Hrvatskoj za Dinamo se pokazalo kao utješna nagrada, ali ne i kao jamstvo za uspjeh na kontinentalnoj sceni. Bolno ispadanje od norveškog Vikinga u doigravanju za Ligu prvaka, nakon poraza od 3:1 u Stavangeru, ogolilo je sve slabosti momčadi. Suparnik koji grupnu fazu nekog europskog natjecanja nije vidio od 2005. godine pokazao se kao nepremostiva prepreka.

Europski put otkrio je deset bolnih istina za hrvatski nogomet
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo/PIXSELL

Tanki kadar i loš prijelazni rok skupo se plaćaju

Dinamov pad protiv Vikinga nije bio slučajan, već posljedica dubljih problema. Analize su pokazale da je momčad u ključne utakmice ušla s tankom klupom i bez adekvatnih pojačanja, što je izravna odgovornost klupske uprave koja nije pravovremeno reagirala u prijelaznom roku.

Fizička i mentalna sprema su presudne

Utakmice protiv Vikinga otkrile su i zabrinjavajuće nedostatke u fizičkoj spremi i mentalnoj čvrstoći. Dinamo je pokazao da može igrati u visokom intenzitetu tek tridesetak minuta, nakon čega je slijedio neobjašnjiv pad. Iako su "Modri" u Norveškoj poveli, uslijedio je potpuni raspad početkom drugog poluvremena. Primanje golova u ključnim trenucima postalo je obrazac koji ukazuje na nedostatak samopouzdanja.

Europski put otkrio je deset bolnih istina za hrvatski nogomet
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo/PIXSELL

Financijski jaz između Lige prvaka i ostatka je ogroman

Osim sportskog udarca, ispadanje iz Lige prvaka za Dinamo predstavlja i golem financijski gubitak. Ulaskom u Ligu prvaka klub bi osigurao minimalno 27 milijuna eura, dok će u Europskoj ligi taj iznos biti oko 14 milijuna eura. Riječ je o izravnom gubitku od najmanje trinaest milijuna eura, novcu koji je ključan za stabilnost proračuna i daljnji razvoj.

UEFA-in sustav nagrađivanja ne prašta neuspjeh

UEFA-in sustav raspodjele novca kompleksan je i ovisi o nizu faktora. Primjerice, ispadanje Crvene zvezde u kvalifikacijama donijelo bi Dinamu, da se plasirao u Ligu prvaka, bonus od gotovo milijun eura samo na temelju klupskog koeficijenta. Svaka pozicija u ždrijebu i svaki rezultat drugih klubova ima financijske implikacije. Upravo zato je neuspjeh protiv Vikinga toliko skup.

Borbenost i karakter donose prevagu

Potpuno suprotnu priču ove je jeseni ispisao Hajduk. Prolazak u Konferencijsku ligu izboren je nakon dramatične pobjede protiv poljskog Rakówa od 3:2 u produžecima, u utakmici koja je sažela sve ono što je Hajduku nedostajalo proteklih godina: borbenost, karakter i vjera u vlastite mogućnosti čak i kada se rezultat činio izgubljenim.

Europski put otkrio je deset bolnih istina za hrvatski nogomet
Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL /PI

Konferencijska liga je natjecanje po mjeri HNL-a

Nakon šesnaest dugih godina, Hajduk je osigurao plasman u grupnu fazu nekog europskog natjecanja. Ovaj uspjeh psihološki je iznimno važan za klub i navijače. Konferencijska liga pokazala se kao natjecanje po mjeri hrvatskih klubova, nudeći realnu priliku za europsku jesen, skupljanje prijeko potrebnog iskustva i značajnu financijsku injekciju.

Surova razlika u kvaliteti brzo dođe na naplatu

Nastup Rijeke potvrdio je da je za uspjeh, osim borbenosti, potrebna i određena razina kvalitete. Rijeka je u doigravanju za Konferencijsku ligu zaustavljena od danskog Midtjyllanda, koji se pokazao kao objektivno kvalitetniji i spremniji suparnik. Ukupni rezultat 6:1 surova je, ali realna slika odnosa snaga.

Europski put otkrio je deset bolnih istina za hrvatski nogomet
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Neiskustvo se u Europi skupo plaća

Varaždin je u svom drugom uzastopnom izlasku u Europu platio danak neiskustvu. U drugom pretkolu ispali su od češkog Jabloneca, a presudili su im naivno primljeni golovi iz prekida u obje utakmice.

Europski put otkrio je deset bolnih istina za hrvatski nogomet
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U Europi nema lakih protivnika

Nastupi Rijeke i Varaždina, kao i ranija bolna ispadanja hrvatskih predstavnika, služe kao vječni podsjetnik da u Europi nema lakih protivnika i da se podcjenjivanje skupo plaća. Uspjesi i neuspjesi nisu slučajnost, već odraz stanja u domaćem nogometu.

Ovogodišnja europska kampanja bila je vrijedna lekcija i otrežnjenje. Hajdukov uspjeh daje nadu i pokazuje put, no Dinamov krah i ispadanja Rijeke i Varaždina istaknuli su probleme koji sežu dublje od jedne utakmice ili sezone. Bez pametnog vođenja klupske politike, strateškog ulaganja i podizanja kvalitete cijele lige, europska jesen za većinu će hrvatskih klubova i dalje ostati samo neostvareni san.

ListicleDinamoHajdukRijekaVaraždinKonferencijska LigaLiga PrvakaEuropska Liga
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