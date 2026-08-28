Vijećnika snimili s podvodnom puškom, stigle optužbe. On uzvraća: 'Zašto su fotografirali djecu?'

Na otoku Zlarinu pojavila se priča o navodnom nepropisnom i opasnom podvodnom ribolovu u blizini kupača, nakon što se redakciji portala Morski.hr javio čitatelj koji tvrdi da je svjedočio takvom ponašanju.

U međuvremenu je objavljeno kako je osoba fotografirana s podvodnom puškom splitski gradski vijećnik stranke DOMiNO Aris Zlodre, koji potvrđuje da se nalazi na fotografijama, ali odlučno odbacuje tvrdnje da je lovio među kupačima ili ikoga ugrožavao, javlja Dalmatinski portal.

Prema navodima čitatelja koji se obratio Morskom.hr, muškarac je tijekom dana na području Trutinog mula na Zlarinu lovio podvodnom puškom u neposrednoj blizini obale i kupača. Čitatelj tvrdi da je osobu upozorio kako se nalazi na svega nekoliko metara od obale te da je pritom i sam bio udaljen tek oko metar od njega, dok je muškarac u rukama držao podvodnu pušku.

Foto: Čitatelj Morski.hr

Kako navodi čitatelj, unatoč upozorenju, muškarac je nastavio s lovom. Prema njegovim tvrdnjama, kasnije se u društvu pohvalio ulovom orade, salpe, dva cipla i trlje te rekao da posjeduje dozvolu za podvodni ribolov.

Foto: Čitatelj Morski.hr

Ista je osoba, tvrdi čitatelj, ponovno uočena nekoliko sati kasnije, oko 19 sati, u blizini bova na plaži Banj. Zato je odlučio slučaj prijaviti. Kao mjesta na kojima je muškarca uočio naveo je Trutin mul i plažu Banj, dok se prvi događaj, prema njegovim navodima, zbio oko 13 sati.

Zlodre potvrdio da je na fotografijama

Splitski gradski vijećnik stranke DOMiNO, Aris Zlodre je potvrdio da se nalazi na fotografijama, ali tvrdi da one ne dokazuju da je lovio, a posebno odbacuje tvrdnju da je podvodnom puškom lovio među kupačima.

Zlodre ističe da se podvodnim ribolovom bavi godinama te da za to ima potrebnu dozvolu. Tvrdi i da podvodnu pušku koristi isključivo u uvjetima u kojima je to dopušteno.

Kako je objasnio, na javnim plažama ne lovi, a u more ulazi s nenategnutom puškom.

„Lovim godinama poštujući propise, a podvodnu pušku koristim u uvjetima u kojima je to dopušteno. To je izvan javnih plaža. Po zakonu mogu ući s nenategnutom puškom i uvijek to tako napravim. Niti sam lovio među kupačima niti sam ikada ikoga ugrozio, posebno ne djecu“, poručio je Zlodre za Dalmatinski portal.

Dodao je kako na mjestu na kojem je fotografiran boravi isključivo s članovima obitelji, kumovima i prijateljima. Posebno se osvrnuo na činjenicu da su se na fotografijama našla i djeca.

„Na fotografijama su naša djeca. Mogu ja postaviti pitanje zašto je netko fotografirao djecu? Zašto djeca? To je jedini problem s tih fotografija“, kazao je Zlodre.

Zlodre tvrdi i da na Zlarin dolazi godinama te da dosad nije imao problema niti je, kako navodi, prekršio neki propis.

Što kaže zakon?

Podvodni ribolov reguliran je Zakonom o morskom ribarstvu i pravilima koja uređuju sportski i rekreacijski ribolov na moru, a korištenje podvodne puške u blizini kupača podliježe strogim sigurnosnim pravilima.

Na uređenim i označenim kupalištima podvodni ribolov nije dopušten, kao ni aktivnosti kojima se ugrožava sigurnost kupača. Sama činjenica da osoba posjeduje dozvolu za sportski ribolov ne znači da smije loviti u zonama u kojima je takva aktivnost zabranjena.

U slučaju utvrđenog prekršaja moguće su novčane kazne, a nadležna tijela mogu oduzeti ribolovni alat i ulov. Građanima koji uoče potencijalno opasno ili nezakonito ponašanje preporučuje se da slučaj prijave nadležnim službama, poput pomorske policije ili Lučke kapetanije, kako bi se situacija mogla provjeriti izravno na terenu.