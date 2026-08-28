Skočić o porazu Rijeke: 'Uzmete papir i olovku, nacrtate to i vidjet ćete što im se dogodilo'

Rijeka se od Europe u četvrtak oprostila teškim porazom na Rujevici. Nakon 0-2 u Danskoj, Riječani su u uzvratu playoffa Konferencijske lige protiv Midtjyllanda poveli već u četvrtoj minuti i nakratko probudili nadu u veliki preokret, no favorizirani gosti brzo su preuzeli kontrolu. Kaznili su riječke pogreške, iskoristili slabosti u obrani prekida i s četiri pogotka stigli do uvjerljive pobjede 4-1.

Što je presudilo Rijeci i na koji je način Midtjylland taktički usmjerio utakmicu u svoju korist, detaljno za portal Net.hr analizira Dragan Skočić. Poznati nogometni trener, bivši nogometaš i strateg Rijeke, zavirio je iza samog rezultata te iz trenerske perspektive objasnio ključne detalje kojima su Danci nadmudrili i potpuno razbili Bijele na Rujevici.

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Skočić, koji je bio na utakmici, stručno secira igru obje momčadi i ističe ključne razloge zbog kojih Riječani nisu mogli parirati evidentno kvalitetnijem protivniku, naglašavajući kako poraz, iako bolan, predstavlja realan odnos snaga u ovom trenutku.

Taktička nemoć i fizička dominacija

Skočić navodi kako poraz Rijeke nije plod toga što je trener Matjaž Kek nadmudren, već jednostavne činjenice da je Midtjylland u svim segmentima igre bio superioran. Danci su, prema njegovim riječima, taktički, fizički i organizacijski na višoj razini, što se vidjelo tijekom cijelog susreta.

"Midtjylland je bolja momčad od Rijeke, organiziranija momčad od Rijeke, taktički bolja, fizički bolja. Rijeka nije Midtjyllandu mogla parirati u prekidima. To je bilo vidljivo. Midtjylland je bolji. Jedna stvar koja je bila važna u ovoj utakmici je to da je Midtjylland preklopio Rijeku. Što znači preklopili? Sad ću vam objasniti što se dogodilo, slikovito. Dakle, Midtjylland je igrao u sustavu 3-5-2 koji kad se preklopi s 4-2-3-1 Rijeke, u sredini je brojčano 3-3. Midtjylland je praktički preklopio Rijeku, pogotovo kad pričamo o srednjem redu. Znači, slikovito. Uzmete papir i olovku i nacrtate 3-5-2 Midtjyllanda i kad nacrtate preko njega 4-2-3-1 Rijeke, onda ćete jasno vidjeti da su u sredini brojčano preklopljeni, da su tri na tri u veznoj liniji. Dakle, preklapanjem su dobili da u sredini imaju čovjek na čovjeka. Midtjylland ima puno dobrih stvari. Njima se rašire vezni igrači u odnosu na zadnja dva vezna Rijeke. Drže neku širinu, stvaraju dvojbe po boku. Da li će krilo - bek ići, da li će se taj vezni ubaciti i da li će špica napasti. To znači da je Midtjylland organizirana momčad. Rijeka nije pokazala ništa. U sustavu 4-2-3-1 nisam vidio neke transformacije. Teško je pričati o igri Rijeke kad je Midtjylland toliko jači", objašnjava Dragan Skočić.

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Po ovom što ste rekli, trener Midtjyllanda Mike Tullberg taktički je nadmudrio Matjaža Keka?

"Nije ga nadmudrio, nego je Midtjylland jednostavno bolja momčad. Puno je tu stvari u kojima je Midtjylland bolji od Rijeke. Fizički su bolji, organiziraniji su. U skoku su jači, na prekidima, u svim fazama igre. U obrani su ih preklopili, da ne mogu igrati. Nisu mogli igrati jer su uvijek pritiskali, bili su uvijek u sredini. A onda, kažem, u napadu imaju svoje neke stvari koje se vide, pogotovo po bokovima. Vezni Midtjyllanda dođu u 3-5-2, desni i lijevi vezni su im široko stajali, krilo bek se pojavljuje. Špica im napada leđa. Dario Osorio, Čilenac s brojem 11, on se spuštao između dva vezna Midtjyllanda koja su išla u širinu i zajedno s trećim veznim danske momčadi stvarao višak u veznoj liniji, odnosno romb. Također, zanimljivo da su stoperi Midtjyllanda, s trojicom iza je igrao Midtjylland, kad je golman Midtjyllanda ispucavao loptu, ispucavao ju je daleko upravo na stopera koji se ubacivao na mjesto napadača. Što vam s tim želim reći? Dakle, Midtjylland ima svoju igru, automatizme. Midtjylland igra uz to čvrsto i onda kad dođe netko tko želi parirati na isti način, čvrsto, ali nema te navike u SHNL-u da ima takve utakmice, onda se dogodi to što se dogodilo. Danas vam je to u nogometu da u jednom sistemu radiš visoki pritisak, s drugim se nisko braniš, s trećim napadač, otvaraš igru. Midtjylland je igrao s tri iza, napadali su, branili se. Ima tu nekih transformacija. Vezni se u Midtjyllandu spuštaju u zadnju liniju u otvaranju, napadaju, kad je krilo bek i ima loptu, znaju napasti leđa beku Rijeke. Vidi se da u igri Midtjyllanda ima puno više nego u igri Rijeke, ima automatizme koje Rijeka nema, transformacije koja Rijeka nema. Pametnom dosta."

Kakva je bila atmosfera na stadionu?

"Mislim da je dobra bila atmosfera. Kažem, mislim da Rijeka ima dobru podršku, ali jednostavno momčad je bolja. Stvarno sam puno više očekivao od Rijeke, moram biti iskren i to reći. Midtjylland je zabio četiri gola jer je Rijeka igrala otvorenije nego u prvoj utakmici u Danskoj gdje su bili zatvoreniji. To diktira i suparnik. Ali ponavljam, Midtjylland je puno bolji, jači su fizički, taktički, ma u svemu. Bespotrebno se ponavljati. I prekidi... Moram se tu zadržati. Znači, svaki prekid Midtjyllanda bio je šansa za gol. To se vidjelo da Rijeka ne može parirati. Velika je razlika na terenu između Rijeke i Midtjyllanda. Otvorili su šansu tim ranim golom, ali jednostavno je kvaliteta takva kakva jest da Rijeka nije mogla parirati."

Jedna stvar koja je bila važna u ovoj utakmici je to da je Midtjylland preklopio Rijeku. Što znači preklopili? Sad ću vam objasniti što se dogodilo, slikovito. Dakle, Midtjylland je igrao u sustavu 3-5-2 koji kad se preklopi s 4-2-3-1 Rijeke, u sredini je brojčano 3-3. Midtjylland je praktički preklopio Rijeku, pogotovo kad pričamo o srednjem redu. Znači, slikovito. Uzmete papir i olovku i nacrtate 3-5-2 Midtjyllanda i kad nacrtate preko njega 4-2-3-1 Rijeke, onda ćete jasno vidjeti da su u sredini brojčano preklopljeni, da su tri na tri u veznoj liniji. Dakle, preklapanjem su dobili da u sredini imaju čovjek na čovjeka. Dragan Skočić Midtjyllandovom preklapanju Rijeke.

Realnost hrvatskog klupskog nogometa

Porazi Dinama i Rijeke od skandinavskih momčadi otvaraju pitanje realnog stanja hrvatskog klupskog nogometa na europskoj sceni. Je li to realnost hrvatskog klupskog nogometa?

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"Može se kazati, može se tu i pobijediti i proći, što se znalo događati u puno navrata, ali i Midtjylland i Viking u Dinamovom slučaju su bili organiziraniji. Vidi se da su to momčadi koje su bolje u ovom trenutku i ne treba sad ići u neku priču dalje, kakav je hrvatski nogomet i kakav nije. Jednostavno, momčadi koje su igrale, evo konkretno Midtjylland koji je igrao protiv Rijeke, evidentno je bolja momčad i to je to. Jednostavno, moramo raditi dalje. Hrvatska je zemlja koja ima talenta, koja može puno, pokazali smo to puno puta. Ne treba ovo shvaćati tragično. Večeras je igrala puno bolja ekipa i zasluženo prolazi. Meni je žao kao nekom tko voli Rijeku, ali jednostavno to je tako", završio je Dragan Skočić.