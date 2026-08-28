Poznati trener: 'Hajduku se posrećilo s protivnikom, a Rijeka je imala dobru školu'

Hajduk je nakon dramatične uzvratne utakmice u Poljskoj i pobjede protiv Rakowa napokon izborio plasman u skupinu Konferencijske lige, čime je prekinut dugi, 16-godišnji post bez europske jeseni na Poljudu, a do Konferencijske lige nije uspjela stići Rijeka koja je na svom terenu pretrpjela težak poraz od danskog Midtjyllanda i oprostila se od Europe.

Povijesni uspjeh Splićana, kao i ispadanje Rijeke za Net.hr je prokomentirao nogometni trener Dražen Besek.

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'Najvažnije je da su se plasirali'

"Treba čestitati Hajduku na tom plasmanu, jer oni su dugo, dugo tražili taj izlazak u Europu. Za Hajduk je najvažniji rezultat. Bez obzira na na igru, bez obzira na sve, ne treba biti previše kritičan jer u ovom trenutku za Hajduk je bilo najvažnije da se plasira. Zasluženo, jer oni su iskoristili ono što su trebali", rekao je Besek na početku pa se osvrnuo na dramatičnu utakmicu u Poljskoj:

"Sada im se, rekao bih, i posrećilo da su došli na takvog protivnika koji je bio im po mjeri da se mogu plasirati. Mislim da su to dva podjednaka protivnika u kojem je Hajduk koristio svoje prednosti, ali koji je znao iskoristiti ponuđeno. Hajduk se branio i kroz nekakvu tranziciju tražio te izlaske, a na kraju je zabio te sretne golove. Mislim da svi u Hajduku moraju biti sretni što su se plasirali."

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Sada će Hajduk nakon dugih 16 godina igrati skupinu europskog natjecanja, o čemu je Besek rekao sljedeće:

"To je prilika gdje će se moći mjeriti na kojem nivou je trenutno ta ekipa, koja mislim da još nije formirana i koja ima jako puno prostora da se dograđuje. A brige koje će im dolaziti kroz natjecanje u tom rangu, mislim da će biti slatke. Zato jer ovu sezonu i plasmanom u Konferencijsku ligu Hajduk ipak je došao do nekakvog izlaska u Europu. Sam plasman je golem uspjeh, a sada imaju priliku da se kale protiv jakih suparnika i stječu iskustvo. Svaka pobjeda bit će samo dodatan bonus".

'Rijeka tome ne može parirati'

Rijeka je na Rujevici doživjela novi, još uvjerljiviji poraz od Midtjyllanda, a dojam je da je danski predstavnik jednostavno bio klasa iznad.

"Mislim da Midtjylland spada čak možda i u rang više, jer vidi se da je to formirana ekipa, ekipa koja ima i glavu i rep i da se jako dobro razumiju na terenu", započeo je Besek, pa povukao jasnu razliku u odnosu na Rijeku:

"Za razliku od Rijeke koja uvijek mora nadoknađivati neke igrače, jer Rijeka je ekipa koja živi od prodaje i jednostavno to svake sezone iz sezone u sezonu ustvari nije jednostavno. Rijeka je danas imala jednu dobru školu, koliko još mora raditi i stvarati se da bi se moglo igrati s ekipama poput Midtjyllanda."

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Iako je Rijeka odlično otvorila utakmicu i povela, to je kratko trajalo. Besek smatra da dansku momčad to nije nimalo uzdrmalo:

"Rijeka je imala želju prvih minuta dok je došla u prednost i mislila da bi se moglo nanijeti nešto štete. Midtjylland je to sve normalno doživljavao, bez stresa. Oni su znali kako će doći do pozitivnog rezultata", objasnio je.

Prema njegovim riječima, razlika u kvaliteti je očita.

"Rijeka ima možda jednog, dva igrača koji bi bili interesantni za Midtjylland. Svi ostali teško se mogu nositi s njima jer to koliko dominantno i koliko mirno djeluju igrači Midtjyllanda jednostavno pokazuje da Rijeka tome ne može parirati. Rijeka se ne treba sramiti, Midtjylland se ipak pokazao kao preveliki zalogaj", istaknuo je.

Učinak hrvatskih klubova

Nakon što su kvalifikacije završile, Hrvatska je ostala na dva predstavnika u Europi od početna četiri. Besek je dao svoj konačni sud o cjelokupnom nastupu.

"Mislim da Varaždin nije ekipa u ovom trenutku koja bi se mogla uopće suprotstaviti nekome u Europi, ali iskoristili su plasman i to je dobro za klub da vide u kom pravcu trebaju raditi. Rijeka je naišla ipak na prejakog protivnika", prokomentirao pa se osvrnuo na Dinamo, koji će igrati Europsku ligu nakon što je izgubio od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka:

"Šteta zbog plasmana u Ligu prvaka što se nije ostvario, ali u ovoj fazi i u ovoj snazi Dinama kao ekipe, mislim da će im biti veliko iskustvo igranje u Europskoj ligi, jer ipak će tu biti ravnopravniji protivnici. Dinamo će ipak bolje moći kontrolirati svoje emocije, gdje se ne treba stalno napuhivati da bi se moglo nešto ostvariti, jer treba biti realan i biti svjestan koliko možeš i gdje pripadaš u ovom trenutku u Europi."

Na kraju, na pitanje o realnim dosezima Dinama i Hajduka u skupini europskih natjecanja, Besek je pozvao na oprez i realnost.

"Svaka pobjeda u grupnoj fazi je veliki, veliki uspjeh. Velika je stvar da će imati toliko utakmica u grupnoj fazi i da će se moći mjeriti s tim ekipama", zaključio je.