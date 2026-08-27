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KONFERENCIJSKA LIGA /

Stigli sastavi: Može li Rijeka uspjeti u 'nemogućoj' misiji protiv jakih Danaca?

Stigli sastavi: Može li Rijeka uspjeti u 'nemogućoj' misiji protiv jakih Danaca?
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Foto: DANIEL STENTZ/imago sportfotodienst/Profimedia

Utakmica počinje u 20:45, a tekstualni prijenos pratite na Net.hr-u.

27.8.2026.
19:37
Sportski.net
DANIEL STENTZ/imago sportfotodienst/Profimedia
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Uzvratna utakmica play-offa Konferencijske lige
27. kolovoza 2026.
20:45
0
Rijeka
 
:
0
Midtjylland
 

SASTAVI:

RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović, Husić, Lasickas - Pavić, Dantas - Vignato, Fruk, Jaković - Adu-Adjei.

MIDTYJLLAND: Olafsson – Kristensen, Jensen, Erlić, Bech – Bravo – Osorio, Billing, Castillo, Wätjen - Iheanacho.

Tijek utakmice:

Utakmica počinje u 20:45

Najava 

Rijeka danas igra uzvratnu utakmicu Konferencijske lige protiv danskog Midtjyllanda. U prvoj je utakmici u Danskoj završilo 2-0 za domaćina, a pogotke su zabili Cho Gue-Sung i Johannesen.

Rijeka dakle sada ima veoma težak posao, a Bijeli se nadaju da ih domaća publika i oporavljeni Toni Fruk mogu dovesti do novog čuda. Ranije su na Kvarneru padali brojni velikani, a povratak Matjaža Keka na klupu nudi nadu da padne i ovaj danski.

“Znamo kakav nas težak zadatak očekuje. Znali smo to odmah nakon ždrijeba, a sve se dodatno potvrdilo u prvom dvoboju. No, kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoje kvalitete, u sportu su se događala i veća čuda. Treba vjerovati u sebe i razmišljati o kvaliteti svoje igre“, rekao je trener Kek u najavi utakmice koja počinje u 20:45.

Nk RijekaMidtjylland
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