Snažan potres zatresao područje pogođeno katastrofalnim poplava

Potres magnitude 5,0 pogodio je u četvrtak navečer kinesku regiju Tibet, stotinama kilometara sjeverno od područja na granici Nepala i Kine koje su pogodile razorne bujične poplave, objavio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara u sjevernom Tibetu.

U razornim poplavama poginulo je najmanje 362 ljudi, dok se više od 1000 osoba smatra nestalima.

Kineski centar za potrese u srijedu je također zabilježio potres magnitude 4,7 u tibetanskoj prefekturi Nagqu, objavila je državna novinska agencija Xinhua.

Kina je u Tibetu proglasila četvrtu razinu odgovora na poplave zbog opasnosti od izlijevanja jezera nastalog nakon što je odron blokirao tok rijeke.

Ministarstvo vodnih resursa naložilo je lokalnim vlastima praćenje jezera i oborina te u pogođeno područje poslalo stručni tim.