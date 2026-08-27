Hajduk i Rijeka večeras love europsku jesen: Evo kada i gdje gledati utakmice

Nakon što je Dinamo porazom od Vikinga ostao bez plasmana u Ligu prvaka te će europsku sezonu nastaviti u Europskoj ligi, na red dolaze Hajduk i Rijeka. Dva hrvatska predstavnika večeras igraju uzvratne utakmice play-offa Konferencijske lige, a ulozi ne mogu biti veći.

Prolazak u dvomeču donosi mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige i europsku jesen, dok bi poraz značio kraj ovosezonskog nastupa u Europi.

Raspored utakmica

19.00: Raków – Hajduk

Rezultat prve utakmice: 2:2

Prijenos: Hajduk Digital TV

20.45: Rijeka – Midtjylland

Rezultat prve utakmice: 0:2

Prijenos: MAXSport 1

Hajduk lovi prvu europsku jesen nakon 16 godina

Hajduk će na gostovanju kod Rakówa u Częstochowi pokušati prekinuti 16 godina dugo čekanje na europsku jesen. Splićani su u prvoj utakmici na Poljudu odigrali 2:2, premda su sve do 95. minute imali pobjedu u rukama.

Kasno primljeni pogodak zakomplicirao je posao momčadi Gonzala Garcíje, koja sada u Poljskoj mora tražiti pobjedu. Hajduk je u prvom susretu pokazao da može igrati protiv Rakówa, ali će u uzvratu morati biti koncentriran do posljednjeg sučeva zvižduka.

Susret u Częstochowi trebao bi ujedno biti i posljednji nastup Rokasa Pukštasa u Hajdukovu dresu prije njegova odlaska u Middlesbrough. Američki veznjak tako bi se od splitskog kluba mogao oprostiti upravo povijesnim plasmanom u Konferencijsku ligu.

Rijeci treba čudesan preokret na Rujevici

Rijeku očekuje znatno teži zadatak. Midtjylland je u prvoj utakmici pobijedio 2:0 i na Rujevicu stiže s velikom prednošću, zbog čega će hrvatskom prvaku za prolazak biti potrebna gotovo savršena večer.

Danska momčad, za koju nastupa hrvatski reprezentativac Martin Erlić, nalazi se vrlo blizu europske jeseni. Rijeka će pred svojim navijačima morati biti iznimno učinkovita, a mnogo će toga ovisiti o Toniju Fruku i ostalim najopasnijim igračima domaće momčadi.

Matjaž Kek ponovno će pokušati izvesti europsko čudo nalik onome iz sezone 2020./21., kada je Rijeka pod vodstvom njegova sunarodnjaka Simona Rožmana izbacila Kopenhagen u play-offu Europske lige.

Pred Hajdukom i Rijekom večer je koja može odrediti cijelu sezonu. Splićani kreću iz potpuno izjednačene pozicije, dok Riječani moraju nadoknaditi dva pogotka zaostatka kako bi Hrvatska uz Dinamo dobila još barem jednog predstavnika u europskoj jeseni.