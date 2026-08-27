Dinamo je neplasmanom u glavnu fazu LP izgubio milijune: Donosimo detaljnu projekciju

Jedna prohladna večer u norveškom Stavangeru pretvorila se u jednu od financijski najbolnijih u novijoj povijesti Dinama. Poraz od Vikinga (3-1) i ispadanje u doigravanju za Ligu prvaka nisu samo sportski neuspjeh; oni predstavljaju golem financijski udarac koji će se osjećati tijekom cijele sezone. Dok su se igrači vraćali u svlačionicu, na terenu stadiona Viking ostao je potencijalni prihod koji se, prema najkonzervativnijim procjenama, kreće oko 13 milijuna eura, dok realnije projekcije govore o gotovo 20 milijuna eura razlike. Europska jesen u Europskoj ligi je osigurana i donosi značajan prihod, no zlatni rudnik Lige prvaka ostao je zaključan. Ta jedna utakmica nije odlučivala samo o sportskom prestižu, već i o desecima milijuna eura koji definiraju klupski proračun, transferne mogućnosti i cjelokupnu financijsku stabilnost.

Razlika koja se mjeri u desecima milijuna eura

Da bismo shvatili puni opseg financijskog promašaja, potrebno je zaroniti u kompleksan, ali iznimno unosan sustav UEFA-inih nagrada. Razlika između dva natjecanja je astronomska. Prema preciznim izračunima specijalizirane platforme Football Meets Data, samim ulaskom u ligašku fazu Lige prvaka Dinamo bi osigurao minimalan prihod od približno 27,5 milijuna eura. S druge strane, nastup u Europskoj ligi, koji je sada realnost, jamči klubu najmanje oko 14,6 milijuna eura. Jednostavna matematika pokazuje da je najizravniji, zajamčeni gubitak koji proizlazi iz poraza od Vikinga oko 12,9 milijuna eura.

Ključna razlika leži u osnovnoj premiji za sudjelovanje. Svaki od 36 klubova koji se plasira u elitu automatski dobiva čak 18,62 milijuna eura. Za usporedbu, početna premija za sudjelovanje u ligaškoj fazi Europske lige iznosi 4,31 milijun eura, više od četiri puta manje. Dinamo, doduše, dobiva i svojevrsnu "utješnu nagradu" od 4,29 milijuna eura upravo zato što je poražen u posljednjoj kvalifikacijskoj prepreci za Ligu prvaka. Taj se iznos pribraja prihodima iz Europske lige i ublažava pad, no ni približno ne može nadoknaditi ono što je izgubljeno. Stoga je pogrešno jednostavno oduzeti premije dvaju natjecanja; ukupna računica znatno je složenija i uključuje niz faktora koji dodatno produbljuju financijski jaz između sna i stvarnosti.

Anatomija UEFA-inog financijskog modela

UEFA-ina raspodjela novca nije samo puko dijeljenje početnih premija. Ogroman dio kolača ovisi o sustavu nazvanom "Value Pillar", koji je osmišljen kako bi nagradio klubove na temelju njihove dugoročne uspješnosti i vrijednosti televizijskog tržišta. Upravo je tu Dinamo trebao najviše profitirati, no sada će taj potencijal biti znatno manji.

'Value Pillar': Dinamov adut koji nije došao do izražaja

Ovaj stup zarade kombinira dva ključna elementa: europski dio (petogodišnji i desetogodišnji UEFA-in koeficijent kluba) i tržišni dio (vrijednost TV prava). Zahvaljujući godinama redovitih europskih nastupa i zapaženih rezultata, Dinamo ima iznimno visok koeficijent koji ga stavlja ispred mnogih klubova, čak i onih iz jačih liga. U Ligi prvaka, gdje se dijeli neusporedivo više novca, svako mjesto na toj rang-listi koeficijenata vrijedi bogatstvo. Primjerice, kako su analize pokazale prije uzvrata, ispadanje Crvene zvezde iz kvalifikacija pomaknulo je Dinamo za jedno mjesto na ljestvici, a taj je pomak u europskom dijelu raspodjele vrijedio čak 935.000 eura, dok bi u desetogodišnjem donio još 346.000 eura. To ilustrira koliko je svaki detalj bitan i kako se milijuni doslovno gomilaju. U Europskoj ligi, gdje je ukupni nagradni fond manji, vrijednost tog istog koeficijenta je višestruko niža. Dinamov najjači financijski adut tako je devalviran prelaskom u niži rang natjecanja.

Cijena svakog boda: Jedna pobjeda u eliti vrijedi kao pet u Europskoj ligi

Nakon što se podijeli početni novac, na scenu stupaju rezultati na terenu. I tu je razlika frapantna. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Lige prvaka donosi klubu nevjerojatnih 2,1 milijun eura, dok remi vrijedi 700.000 eura. U Europskoj ligi su te brojke drastično manje: pobjeda se nagrađuje s 450.000 eura, a remi sa 150.000 eura. Drugim riječima, jedna jedina pobjeda u Ligi prvaka financijski vrijedi gotovo koliko i pet pobjeda u Europskoj ligi. Zamislimo li realan scenarij u kojem Dinamo u osam utakmica ostvari dvije pobjede i dva remija, u Ligi prvaka to bi donijelo 5,6 milijuna eura, dok bi u Europskoj ligi isti učinak vrijedio tek 1,2 milijuna eura. Financijski jaz se sa svakom odigranom utakmicom samo produbljuje, pretvarajući sportski uspjeh u Ligi prvaka u pravu eksploziju prihoda.

Projekcije su otkrile pravi trošak: Gotovo 20 milijuna eura razlike

Kada se u obzir uzmu svi parametri - od početnih premija i "Value Pillara" do očekivanih rezultata - dolazi se do prave cijene poraza u Stavangeru. Spomenuta platforma Football Meets Data provela je simulacije mogućih Dinamovih rezultata u oba natjecanja. Prema tim projekcijama, očekivana ukupna zarada hrvatskog prvaka u Ligi prvaka, na kraju cijele europske sezone, iznosila bi oko 41,5 milijuna eura. Za nastup u Europskoj ligi, projekcija ukupne zarade zaustavlja se na oko 21,9 milijuna eura.

Razlika između ta dva očekivana ishoda iznosi vrtoglavih 19,6 milijuna eura. To više nije samo razlika u zajamčenom prihodu, već realna procjena novca koji je Dinamo mogao zaraditi da je prošao norveškog prvaka. Da ovakve brojke nisu nerealne, potvrđuje i nedavna prošlost. U sezoni 2024./25., kada je također igrao ligašku fazu Lige prvaka, UEFA je Dinamu ukupno isplatila 39,71 milijun eura. Tada je klub s 25. mjestom za dlaku ostao bez nokaut faze, a svejedno je zaradio gotovo 40 milijuna eura. To pokazuje da je potencijal bio stvaran i dostižan.

Skriveni troškovi poraza u Stavangeru

UEFA-ine premije samo su dio priče. Igranje u Ligi prvaka donosi niz neizravnih prihoda koji se sada također smanjuju. Četiri domaće utakmice u ligaškoj fazi protiv europskih velikana poput Real Madrida, Bayerna ili Liverpoola znače rasprodan stadion, znatno više cijene ulaznica i neusporedivo veći komercijalni interes. Ždrijeb u Europskoj ligi može donijeti atraktivne protivnike, ali magnetizam imena iz Lige prvaka je jedinstven.

Nadalje, izloženost na najvećoj svjetskoj klupskoj pozornici nemjerljivo je veća. Sponzorski ugovori postaju vredniji, prodaja dresova i suvenira raste, a globalni brend kluba jača. Možda i najvažnije za Dinamov poslovni model, koji se uvelike oslanja na prodaju igrača, jest činjenica da je Liga prvaka ultimativni "izlog". Dobre partije protiv vrhunskih europskih klubova mogu udvostručiti ili utrostručiti tržišnu vrijednost igrača. Ta propuštena prilika za valorizaciju igračkog kadra dugoročno može koštati klub više od izravnog gubitka UEFA-inih nagrada.

Dinamo je osigurao europsku jesen, najmanje osam jakih utakmica i respektabilan prihod koji će mu omogućiti mirno funkcioniranje. Međutim, financijski jackpot, ulaznica u svijet najvećih i prilika za strelovit rast, ostala je na kišnom terenu u Norveškoj. Utješna nagrada je stigla, ali san o eliti i desecima milijuna eura rasplinuo se do sljedeće prilike.