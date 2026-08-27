Danas je jedna od najljepših Hrvatica, a ovako je izgledala prije više od 15 godina

Korana Gvozdić (43) bivša je televizijska voditeljica, manekenka i ekonomistica koja je karijeru gradila u modelingu, na televiziji i u marketingu. Široj javnosti poznata je po radu na RTL-u, gdje je vodila vremensku prognozu i emisiju „Salto“, a bila je i dio voditeljskog tima popularnog reality showa ''Big Brothera'' koji se te godine snimao na Tajlandu.

Nakon RTL-a radila je na CMC televiziji, a kasnije se profesionalno usmjerila prema marketingu i digitalnom sadržaju.

Od 2012. godine u vezi je s televizijskim voditeljem i stand-up komičarem Ivanom Šarićem, s kojim ima sina Olivera, rođenog 2021. godine.