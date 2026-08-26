Bujice sravnile sve pred sobom: Pogledajte razmjere katastrofe koja je odnijela više od 160 života

Najmanje 160 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal uz granicu s Tibetom. U bolnicama se nalaze desecu ozlijeđenih, dok se za stotinama ljudi još traga, piše BBC.

Bujice su rušile kuće, ceste, mostove i energetske objekte, a pogođena područja ostala su zatrpana blatom, kamenjem i krhotinama. U potragu i spašavanje uključeno je više od 3300 policajaca.

Stotine ljudi još se vode kao nestale

Na tibetanskoj strani potvrđene je najmanje troje poginulih, dok se 265 ljudi vodi kao nestalo. U Nepalu se među nestalima nalaze i stotine turista iz brojnih zemalja.

Stručnjaci istražuju točan uzrok katastrofe, a jedna od glavnih teorija jest urušavanje dijela ledenjaka koje je pokrenulo golemu masu leda, stijena i sedimenta niz dolinu.

Sve stravične prizore nakon razornih poplava pogledajte u galeriji.