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Bujice sravnile sve pred sobom: Pogledajte razmjere katastrofe koja je odnijela više od 160 života

Bujice sravnile sve pred sobom: Pogledajte razmjere katastrofe koja je odnijela više od 160 života
Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia
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Najmanje 160 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal uz granicu s Tibetom. U bolnicama se nalaze desecu ozlijeđenih, dok se za stotinama ljudi još traga, piše BBC.

Bujice su rušile kuće, ceste, mostove i energetske objekte, a pogođena područja ostala su zatrpana blatom, kamenjem i krhotinama. U potragu i spašavanje uključeno je više od 3300 policajaca.

Stotine ljudi još se vode kao nestale

Na tibetanskoj strani potvrđene je najmanje troje poginulih, dok se 265 ljudi vodi kao nestalo. U Nepalu se među nestalima nalaze i stotine turista iz brojnih zemalja.

Stručnjaci istražuju točan uzrok katastrofe, a jedna od glavnih teorija jest urušavanje dijela ledenjaka koje je pokrenulo golemu masu leda, stijena i sedimenta niz dolinu.

Sve stravične prizore nakon razornih poplava pogledajte u galeriji.

26.8.2026.
22:51
Jaga Komazec
PRAKASH MATHEMA/AFP/Profimedia
NepalBujične PoplaveTibetPoginuli CiviliNestali
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